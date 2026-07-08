أفاد المتحدث السابق باسم مستشفى إيخلوف في تل أبيب، آفي شوشان، خلال مناظرة على القناة 14 بأن إسرائيل سبق وأن ساهمت في إنقاذ حياة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسبه، تم إرسال طبيب رفيع المستوى من مستشفى إيخيليوف إلى تركيا بعد إصابة رجب طيب أردوغان بالسرطان. ورفض آفي شوشان الكشف عن هوية الطبيب، لكنه شدد على الدور الذي لعبته إسرائيل في هذه القضية.

وقال « طبيب من إيخيلوف أنقذ أردوغان. طبيب إسرائيلي. إسرائيل أنقذته ».

أفي شوشان يؤكد أن هذه المهمة الطبية قد نُفذت بطلب من الموساد، وبموافقة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما أشار أيضاً إلى الرئيس السابق للموساد دافيد بارنياع.

انتقد المتحدث السابق بشدة الرئيس التركي، الذي يُظهر اليوم عداء كبيراً لإسرائيل. وقال: "هذا الرجل، الذي يهدد اليهود اليوم، يعيش ويتنفس بفضل يهودي، بفضل إسرائيلي، بفضل بنيامين نتنياهو وبفضل دافيد برنياع".

قبل عدة سنوات، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بالفعل أن رجب طيب أردوغان تلقى نصائح طبية من البروفيسور يتسحاق شابيرا، نائب المدير السابق لمستشفى إيخيلوف، الذي كان مسؤولاً أيضاً عن السياحة الطبية في المستشفى.