مصر تفتتح “الأوكتاغون”.. أكبر مقر دفاعي في العالم يتفوق على البنتاغون

تستعد مصر اليوم السبت لافتتاح المقر الجديد لوزارة الدفاع، المعروف باسم “الأوكتاغون”، في العاصمة الإدارية الجديدة الواقعة على بعد نحو 45 كيلومتراً شرق القاهرة.

ويُعد المشروع، الذي يحمل اسم “مركز القيادة الاستراتيجي للدولة”، واحداً من أضخم المنشآت العسكرية في العالم، إذ يمتد على مساحة تقارب 92 كيلومتراً مربعاً، ويُتوقع أن يتفوق في حجمه على مبنى وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”.

https://x.com/i/web/status/2073165767470628960 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ويعود اسم “الأوكتاغون” إلى التصميم الهندسي للمبنى الذي يتكون من عدة أشكال ثمانية، وقد بدأ العمل في المشروع عام 2016 ضمن خطة تطوير شاملة للبنية التحتية العسكرية في البلاد.

ويضم المقر الجديد، إلى جانب وزارة الدفاع وقيادة الجيش، عدداً من المرافق الحيوية، من بينها مراكز لتحليل البيانات، ومراكز للقيادة والسيطرة، ومرافق للاتصالات الاستراتيجية، إضافة إلى مركز لإدارة الأزمات، ووحدات للأرصاد الجوية، إلى جانب منشآت خدمية مثل فنادق ومدارس ومراكز تجارية ومستشفى ومساحات سكنية.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز قدراتها العسكرية وتحديث منظومة القيادة والسيطرة، بما يهدف إلى رفع كفاءة التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتطوير البنية الاستراتيجية للقوات المسلحة.