بعد أن وعد خلال الحملة الانتخابية بتوزيع أوامر تجنيد على جميع الحريديم، قال رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان اليوم (الثلاثاء)، خلال نقاش سري مع رئيس مديرية القوى البشرية في الجيش، إنّه «لا يمكن تجنيد جميع الحريديم دفعة واحدة، فهذه عملية تدريجية»، وفق ما كشفه مراسل الكنيست في القناة العبرية عميئيل يرحي للمرة الأولى.

وفقًا لمصادر كانت حاضرة في المكان، حذّر غولان أيضًا رئيس شعبة القوى البشرية من أن يغيّر الحريديم وجه الجيش. وجاءت تصريحاته بعدما أوضح رئيس الشعبة أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى 12 ألف جندي. من جهته، ينفي غولان هذه التصريحات.