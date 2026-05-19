تستعد تركيا لتقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان يهدف إلى تثبيت مطالبها البحرية ضمن ما يُعرف بعقيدة “الوطن الأزرق”، في خطوة تعكس تصاعد التنافس الإقليمي في شرق البحر المتوسط.

وبحسب ما أوردته صحيفة “ديلي صباح” التركية، فإن القانون المرتقب يسعى إلى منح إطار قانوني شامل للسيادة البحرية التركية في البحر الأسود وبحر إيجه والبحر المتوسط وبحر مرمرة، إضافة إلى توسيع صلاحيات الرئاسة في إدارة الملفات البحرية والاستراتيجية.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوتر بين أنقرة وكل من اليونان وقبرص، بالتزامن مع تنامي التعاون الإقليمي بين اليونان وقبرص وإسرائيل في مجالات الطاقة والأمن شرق المتوسط، وهو ما تعتبره تركيا تهديدًا لمصالحها البحرية والاقتصادية.

وقال الجنرال التركي المتقاعد حسين فازلا، وهو مسؤول في مركز أبحاث استراتيجي تركي، إن القانون الجديد سيعزز قدرة أنقرة على فرض نفوذها العسكري والاقتصادي في المنطقة، ويكرس موقعها كقوة مؤثرة في رسم التوازنات البحرية.

من جهته، أكد البروفيسور تشاغري أرهان، عضو مجلس الأمن والسياسة الخارجية في الرئاسة التركية، أن التشريع يستند إلى “مصالح الشعب التركي”، مضيفًا أن أنقرة لا تعير اهتمامًا لاعتراضات بعض الدول على هذه الخطوة.

في المقابل، انتقدت اليونان المشروع بشدة، حيث وصف وزير الخارجية اليوناني جورجوس غيرابيتريتيس الخطوة بأنها “محاولة أحادية تتعارض مع القانون الدولي”، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي.

ويتركز الخلاف بين الجانبين حول ترسيم الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، في وقت تؤكد فيه تركيا أنها ستعتبر أي توسع يوناني في المياه الإقليمية ببحر إيجه إلى أكثر من ستة أميال بحرية “سببًا للحرب”.