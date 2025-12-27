الحوثيون يستعدون لاستئناف القتال: "نعمل على ذلك ليلًا ونهار

هدد زعيم الحوثيين عبد الملك في خطابه اليوم (الجمعة) قائلاً: "نحن نستعد للجولة القادمة من القتال مع إسرائيل، ونعمل على ذلك ليل نهار، لأننا ندرك ما يجري وما يسعى إليه الأعداء ويخططون له". وجاءت هذه الكلمات عقب اغتيال العديد من كبار مسؤولي حكومة الحوثيين في عملية "قطرة الحظ" في اليمن في أغسطس الماضي.

وفقاً لتقديرات في الغرب، من المتوقع أن يعزز الحوثيون في اليمن مستقبلاً هجماتهم بواسطة الطائرات المسيّرة على إسرائيل، كما أنهم نقلوا المعرفة التي اكتسبوها إلى إيران وفروعها الأخرى في المنطقة.

أشارت تقارير حديثة إلى أن حليفة الحوثيين وممولتهم، إيران، تعمل هي أيضًا على تجديد مخزون الصواريخ لديها. ووفقًا لمصادر غربية، في حين لا يُلاحظ في الغرب جهد إيراني كبير لتجديد برنامجها النووي، هناك استثمار كبير في إعادة تأهيل قدرات الصواريخ الباليستية، وهو ما يُعتبر في طهران أكثر إلحاحًا لأمنهم القومي.

في هذا السياق، قبل حوالي شهرين نشر لدينا شهادة من اليمن من شخص مقرب من منظمة الحوثيين، شرح فيها لماذا هجمات إسرائيل والتحالف لا تؤثر عليه فعليًا.

عبد الكريم الأنسي، باحث وناشط يمني، كان لسنوات مقربًا من القيادة الحوثية، غادر اليمن ثم عاد إليها بموافقتهم، ورأى كل شيء بعينيه.وقال إن الكثيرين في إسرائيل والمنطقة يستهينون بتحدي الحوثيين، في حين أن الصواريخ التي تُطلق إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعطل الروتين في إسرائيل وتؤثر على الاقتصاد. وأضاف الأنسي أنه يعتقد أننا لا نزال فقط في مرحلة التمهيد أمام الميليشيا التي أظهرت قدرة بقاء ملحوظة.

"الملف اليمني يُعتبر من أعقد الملفات، ويزداد تعقيداً يوماً بعد يوم. بدأ الحوثيون حربهم ضد الجيش اليمني السابق منذ عام 2004، وخاضوا ست حروب. خرجوا منها منتصرين على قوات الجيش اليمني"، أضاف الأنسي. "هذه المجموعة المتواضعة والبسيطة بدأت تسيطر على مراكز القوة الهامة في اليمن. بدأت تفرض إرادتها في البحر الأحمر، في بحر العرب وحتى في المحيط الهندي. أصبحت تهديداً مباشراً على جميع المناطق في إسرائيل. وقد هاجمت عدة مواقع، مثل منزل زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو."

أضاف الأنسي: "استنادًا إلى سنوات من الخبرة والحياة في اليمن، فإن الحوثيين لا يستفيدون فقط من الدعم الإيراني ومن الفوضى في اليمن، بل أيضًا من أخطاء الغرب في فهم الدوافع الحقيقية للحوثيين وأسبابهم. في الواقع، من جماعة أو منظمة متواضعة أصبحوا قوة دولية تفرض شروطها وتساوم. جميع الظروف خدمتهم بشكل كبير جدًا. لقد استفادوا من أخطاء الأمريكيين، وأخطاء التحالف ، وحتى من أخطاء الجيش اليمني نفسه في الحروب."

زعم الأنسي أن ما يُنظر إليه في إسرائيل على أنه نجاح عسكري لا يؤثر في الواقع على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي تمر بنظام "الاستنزف" - إراقة الدماء، والاستنزاف طويل الأمد الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى المنظمات الإرهابية التي سيطرت على دول، مثل حزب الله.