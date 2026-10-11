تم هذا الصباح (الأحد) نشر توثيق للجسم الغامض الذي شوهد في سماء حدود لبنان الليلة الماضية، كما تم التقاطه بواسطة كاميرات المراقبة في إحدى البلدات الإسرائيلية. يُظهر التوثيق الجسم الطائر المجهول وهو يمر بسرعة في السماء ويختفي. حتى هذا الصباح لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تحديد ماهيته.

هذا الجسم الغامض تسبب مساء أمس بتفعيل الإنذار في بلدة عرب العرامشة بسبب الاشتباه بتسلل طائرة معادية. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لاحقًا: "رصدت مراقبات الجيش الإسرائيلي جسمًا جويًا مجهولًا في منطقة الحدود مع لبنان. تواصل قوات الجيش عمليات البحث في المنطقة. حتى الآن لم يتم العثور على أي مؤشرات غير اعتيادية. لا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية".