أثار صانع المحتوى اللبناني محمود عياش موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقاطع فيديو يظهر فيها بسبب تشابه لافت مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية أفيخاي أدرعي، ما دفع العديد من المستخدمين إلى تداول المقاطع بشكل واسع واعتبارها ظاهرة “تقليد مثير للجدل”.

وفي أول رد علني له، علّق أدرعي على الجدل الدائر من خلال منشور ساخر، اعتبر فيه أن التشابه في الشكل لا يكفي لصناعة “هوية أو دور إعلامي”، مشيرًا إلى الفرق بين “الأصل والنسخة” على حد وصفه، في إشارة مباشرة إلى عياش.

وقال أدرعي في تعليقه إن “الشهرة عبر التقليد لا تصنع قيمة حقيقية”، مضيفًا أن ما وصفه بـ“النسخ المقلدة” قد تحظى بتفاعل مؤقت، لكنها لا ترتقي إلى مستوى التأثير المستمر.

وكان محمود عياش قد لفت الأنظار في وقت سابق بعد تصريحات إعلامية تحدث فيها عن تأثير هذا التشابه على حياته الشخصية، مشيرًا إلى أنه واجه مشكلات اجتماعية نتيجة انتشار مقاطع مرتبطة به، ما دفعه إلى الظهور أكثر على منصات التواصل الاجتماعي.

القضية تحولت خلال الأيام الأخيرة إلى نقاش واسع على المنصات الرقمية بين مؤيدين يرونها مجرد ظاهرة ساخرة، وآخرين يعتبرونها جدلًا مرتبطًا بالهوية الإعلامية والتأثير الرقمي في عصر السوشيال ميديا.