كشفت مصادر فلسطينية لـ i24news، أن أكرم العجوري القائد العام لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد تعافى من إصابة تعرض لها بفعل هجوم إسرائيلي استهدفه في إيران.

المصادر قالت إن العجوري أصيب بجروح فوق المتوسطة في الهجوم الجوي وقتل فيه 6 من مرافقيه والمقربين منه الذين كان يعملون معه، كما قتل 4 إيرانيين آخرين كانوا في المكان بمدينة قم.

وقع الهجوم منتصف مارس 2026، في موقع يعود لمسؤول الملف الفلسطيني في الحرس الثوري الإيراني محمد سعيد إيزدي الذي كان قتل هو الآخر في هجوم إسرائيلي استهدفه في يونيو 2025.

المصادر بينت أن العجوري تلقى العلاج في إيران ولم يغادرها منذ ذلك الحين، ولا زال متواجدا فيها يتلقى العلاج ويتعافى منه بشكل جيد ويحاول ممارسة نشاطاته السابقة بشكل طبيعي من خلال التواصل مع قيادات في سرايا القدس والجهاد الإسلامي في داخل غزة والضفة.

المصادر أوضحت أن زياد النخالة أمين عام الجهاد الإسلامي زار العجوري في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج بشكل آمن وسري خلال زيارة النخالة لطهران في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.

المصادر أشارت إلى أن النخالة كان يتلقى باستمرار تقارير حول العجوري وحالته الصحية وأنه هاتفه بعدما تحسنت حالته الصحية قبل زيارته له.