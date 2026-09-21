تبحث السلطات السورية في احتمال وجود ضلوع إسرائيلي في سلسلة انفجارات غامضة طالت مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية في أنحاء مختلفة من سوريا خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وجاء ذلك بعد انفجارات ضخمة هزت، الليلة الماضية، مستودعًا للأسلحة تابعًا للجيش السوري جنوب مدينة حلب شمال البلاد. وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تحقق في ملابسات الانفجارات، مؤكدة أنها ستعلن نتائج التحقيق قريبًا.

ونقلت "كان" عن مصدر سوري مقرب من السلطات أن دمشق تدرس أيضًا احتمال تورط إسرائيل في هذه الحوادث، رغم عدم توجيه اتهام رسمي أو علني إليها حتى الآن.

ويُعتبر انفجار مستودع الأسلحة قرب حلب الثالث من نوعه خلال أقل من أسبوعين في مناطق مختلفة من سوريا. وأدى الانفجار إلى سلسلة من الانفجارات الثانوية، فيما شوهدت صواريخ كانت مخزنة داخل المستودع وهي تتطاير في الهواء نتيجة قوة الانفجار.

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وخلال الأيام الماضية، قُتل أكثر من عشرة جنود سوريين جراء انفجار وقع في موقع عسكري بمنطقة دير الزور شرقي سوريا. وقبل أقل من أسبوعين، انفجر مستودع أسلحة بالقرب من إدلب شمال غربي البلاد، ما أسفر أيضًا عن قتلى وجرحى. أما انفجار حلب الأخير، فقد أدى بحسب التقارير إلى إصابة عدد من الأشخاص دون تسجيل قتلى.

ويأتي التحقيق السوري في وقت تراقب فيه دمشق النشاط الإسرائيلي في سوريا عن كثب. فقبل أكثر من شهر بقليل، شنّت إسرائيل ضربة على قاعدة الظهور الجوية في شمال غربي سوريا، بهدف إحباط محاولة تركية للتموضع العسكري فيها، بحسب تقارير إسرائيلية. وفي حين وجهت دمشق آنذاك اتهامًا رسميًا إلى إسرائيل، فإنها في حوادث الانفجارات الأخيرة لم توجه اتهامًا مماثلًا، لكنها تدرس احتمال تورطها كأحد السيناريوهات المطروحة.