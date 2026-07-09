هدية اردوغان المفاجئة لرئيس حكومة بلجيكا والتي أحرجته في المطار

رئيس وزراء بلجيكا، بارت دي ويفر، أخذ معه دون أن يعلم مسدس دوار محشو بالرصاص، الذي قُدّم له كهدية من قبل رئيس تركيا رجب طيب أردوغان خلال قمة الناتو. فقط بعد الهبوط في بلجيكا اكتشف الوفد أنه محشو. تم تسليم السلاح على الفور إلى شرطة المطار، ولا يزال غير واضح ما الذي سيتم فعله به.

رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب التقى يوم الثلاثاء الماضي مع أردوغان خلال زيارته للبلاد، بمناسبة قمة الناتو. وأشار إلى نيته بيع طائرات F-35 لتركيا، وأكد أنه لا يشعر بالقلق. مع ذلك، لم يُتخذ القرار بشكل رسمي ونهائي بعد.

ترامب تطرق أيضاً إلى الحملة ضد إيران وأشار: "نحن لا نحتاج إلى أي أحد لكي نفعل ما فعلناه مع إيران - لكن جميع دول الناتو قالوا إنهم لن يساعدوا. إذاً لماذا نحن نصرف كل هذا المال على دول لا تساعدنا؟"

في حادثة محرجة تم توثيقها على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت viral، شوهد رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون خلال زيارته لأنقرة وهو يحاول تقبيل يد زوجة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، بينما رفضت قبول هذه اللفتة وتركت يدها خارج متناول الرئيس الفرنسي. حتى الرئيس أردوغان نفسه اكتفى بمصافحة يد بريجيت ماكرون، دون أي لفتة أخرى.

أثار الفيديو اهتمامًا ونقاشًا واسعًا على الإنترنت، حيث أشار العديد من المتصفحين إلى الفروق بين الإيماءات الدبلوماسية المعتادة في فرنسا وتلك المتبعة في تركيا المسلمة، وخاصة تحت حكم الرئيس أردوغان.