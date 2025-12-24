نتنياهو: التفوق الجوي الإسرائيلي خط أحمر ولن نسمح بكسره

شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم في كلمة له اليوم خلال حدث في قاعدة حتسريم الجوية على أن التفوق الجوي الإسرائيلي في الشرق الأوسط خط أحمر لا يمكن المساس به، معتبرًا إياه أحد أعمدة الأمن القومي للدولة.

وقال نتنياهو إن التفوق الجوي تحقق بفضل الطيارين وأطقم الملاحة الجوية، إلى جانب امتلاك إسرائيل لأكثر الطائرات والأنظمة الجوية تطورًا في العالم، مؤكدًا أن حكومته ستواصل الاستثمار في تعزيز قدرات سلاح الجو. وأضاف: “سنواصل تزويد طيارينا بأفضل الوسائل، وفي الوقت ذاته سنمنع من يجب منعه من الحصول على هذه القدرات”، في إشارة واضحة إلى سياسة إسرائيل الرامية إلى الحفاظ على تفوقها النوعي في المنطقة.

وتُعد تصريحات نتنياهو تلميحًا مباشرًا إلى معارضة إسرائيل لأي صفقات سلاح أميركية قد تمنح دولًا إقليمية، بينها تركيا والسعودية، قدرات عسكرية قد تؤثر على ميزان القوى الجوي في الشرق الأوسط.

كما ربط نتنياهو بين التفوق الجوي والتحديات الأمنية الراهنة، وعلى رأسها التهديد الإيراني، محذرًا من محاولات طهران إعادة بناء قوتها العسكرية. وأكد أن إسرائيل تراقب هذه التحركات عن كثب ولن تتردد في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها.

ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترات متزايدة وتغييرات في التحالفات الإقليمية، ما يجعل مسألة التفوق الجوي عنصرًا مركزيًا في الاستراتيجية الإسرائيلية للحفاظ على الردع والاستقرار.