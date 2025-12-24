نتنياهو: التفوق الجوي الإسرائيلي خط أحمر ولن نسمح بكسره

نتنياهو يشدد على أن التفوق الجوي الإسرائيلي غير قابل للتفاوض وسط توترات إقليمية متصاعدة

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو Screenshot/ GPO

شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم في كلمة له اليوم خلال حدث في قاعدة حتسريم الجوية على أن التفوق الجوي الإسرائيلي في الشرق الأوسط خط أحمر لا يمكن المساس به، معتبرًا إياه أحد أعمدة الأمن القومي للدولة.

وقال نتنياهو إن التفوق الجوي تحقق بفضل الطيارين وأطقم الملاحة الجوية، إلى جانب امتلاك إسرائيل لأكثر الطائرات والأنظمة الجوية تطورًا في العالم، مؤكدًا أن حكومته ستواصل الاستثمار في تعزيز قدرات سلاح الجو. وأضاف: “سنواصل تزويد طيارينا بأفضل الوسائل، وفي الوقت ذاته سنمنع من يجب منعه من الحصول على هذه القدرات”، في إشارة واضحة إلى سياسة إسرائيل الرامية إلى الحفاظ على تفوقها النوعي في المنطقة.

Video poster
حماس تعلن تعاونها مع لجنة التكنوقراط وتسليمها إدارة الشؤون الحكومية في غزة

وتُعد تصريحات نتنياهو تلميحًا مباشرًا إلى معارضة إسرائيل لأي صفقات سلاح أميركية قد تمنح دولًا إقليمية، بينها تركيا والسعودية، قدرات عسكرية قد تؤثر على ميزان القوى الجوي في الشرق الأوسط.

كما ربط نتنياهو بين التفوق الجوي والتحديات الأمنية الراهنة، وعلى رأسها التهديد الإيراني، محذرًا من محاولات طهران إعادة بناء قوتها العسكرية. وأكد أن إسرائيل تراقب هذه التحركات عن كثب ولن تتردد في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها.

ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترات متزايدة وتغييرات في التحالفات الإقليمية، ما يجعل مسألة التفوق الجوي عنصرًا مركزيًا في الاستراتيجية الإسرائيلية للحفاظ على الردع والاستقرار.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات