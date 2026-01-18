ضاحي خلفان يهاجم الإخوان ويحذر من مغامرة عسكرية غير محسوبة مع إسرائيل

شنّ ضاحي خلفان تميم، نائب قائد شرطة دبي السابق، هجومًا علنيًا وحادًا على جماعة الإخوان المسلمين، محذرًا الدول العربية من الانجرار إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الحالية.

وفي سلسلة تغريدات نشرها، اليوم، على حسابه في منصة «إكس»، قال خلفان إن الهدف الأساسي لجماعة الإخوان يتمثل في دفع الأنظمة العربية إلى حروب لا تملك مقومات الانتصار فيها، بما يؤدي إلى زعزعة استقرارها الداخلي وإضعافها سياسيًا وأمنيًا.

واستشهد خلفان بما يجري في قطاع غزة، معتبرًا أن حركة «حماس» سعت عمدًا إلى جرّ مصر إلى مواجهة عسكرية واسعة، إلا أن القيادة المصرية، بحسب تعبيره، حالت دون ذلك. وأضاف أن محاولات مماثلة تُبذل حاليًا لدفع دول عربية أخرى إلى صدام مع إسرائيل في ظل اختلال كبير في موازين القوى.

وأكد خلفان أن تجنب الحرب لا يعني الخوف، بل يعكس إدراكًا للفجوة الواسعة في القدرات العسكرية والتكنولوجية، معتبرًا أن تجاهل هذه الفجوة يمثل «عمى سياسيًا». وأشار إلى إيران كمثال، قائلًا إن التصعيد الخطابي لا يغيّر من الواقع العسكري، وأن أي مواجهة غير متكافئة ستنتهي بخسائر فادحة.

وشدد المسؤول الإماراتي السابق على أن «القوة تتغلب على الشجاعة»، وأن الدخول في صراعات دون امتلاك أدوات الردع والقدرات اللازمة هو مغامرة خاسرة.

وفي ختام تصريحاته، سخر خلفان من الأصوات التي تدعو إلى الحرب من خارج الميدان، واصفًا إياها بأنها «ضجيج إعلامي»، داعيًا من يلوّحون بالقوة إلى تحمّل مسؤولية قراراتهم بأنفسهم بدل محاولة دفع دول أخرى إلى صراعات مكلفة، مؤكدًا أن إسرائيل «ليست بعيدة جغرافيًا» عمّن يرفعون شعارات المواجهة.