"استفحال الجريمة بالمجتمع العربي بإسرائيل" : العثور على رفات بشرية لشابين عربيين اتضح أنهما قتلا قبل أسبوعين

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم أنه بعد الفحوصات التي أجراها المعهد الطبي، اتضح أن الرفات البشرية التي عثر عليها بمنطقة مفتوحة قرب بلدة الرامة العربية شمال إسرائيل هي للشابين عميد أبو ركن وتامر كيوف، البالغان 32 و34 عاما من بلدة عسفيا الواقعة على جبال الكرمل شمالي إسرائيل واللذين كانا يعتبران في عداد المفقودين.

ويشار الى أن صاحب قطعة الأرض التي عثر فيها على الرفات البشرية، اشتم رائحة غريبة، وبعد ذلك وجد العظام، والتي اعتقد في البداية أنها تعود لحيوان لكنه اشتبه أنها لإنسان وقام باستدعاء الشرطة، وهو ليس مشتبها به بالجريمة.

ويشار الى أن انه في نفس اليوم التي وقعت بها الجريمة المزدوجة في بلدة عسفيا قبل أسبوعين وأدت الى مقتل خليل كيوف بسنوات الثلاثين من العمر وتامر عطشة بسنوات العشرين من عمره، تم التبليغ عن اختفاء أبو ركن وتامر كيوف، ووفقا للشبهات تواجدا بموقع جريمة القتل الأولى. وتحقق الشرطة ان الاثنين راقبا من أطلق النار على خليل كيوف وعطشة، وفي أعقاب ذلك خطفوا وقتلوا.

ويشار الى أن جرائم القتل في المجتمع سجلت ارتفاعا منذ بداية العام وبلغت 66 جريمة من بينها 21 جريمة قتل وقعت فقط في شهر نيسان/أبريل الحالي.