شهدت شاشة قناة i24NEWS العربية نقاشاً محتدماً ومشادة كلامية ساخنة بين الضيوف، إثر طرح مواقف مثيرة للجدل تتعلق بالصراع التاريخي والوجود الفلسطيني، وصولاً إلى التشكيك المباشر في الهوية والتاريخ الفلسطيني من قبل المحلل السياسي الإسرائيلي رؤوفين بيركو.

وبدأت الجولة الساخنة عندما تحدث رؤوفين بيركو مؤكداً أن الصراع يرتكز على حقيقة بقاء إسرائيل، ومشيداً بعودة المهاجرين اليهود إلى ما وصفه بـ "أرض وطنهم"، ليرد عليه الضيف الآخر مستشهداً بالنصوص القرآنية والدين الإسلامي حول الارتباط بالأرض المقدسة.

وفي ذروة النقاش، صعد المحلل السياسي رؤوفين بيركو من حدة الطرح متعمداً إنكار الجذور التاريخية للشعب الفلسطيني، زاعماً أن مصطلح "فلسطين" هو مجرد تسمية أدخلت لاحقاً وليست هوية أصلية، ومخاطباً الطرف الآخر بالقول: "انت بتقول أنا فلسطيني... تاريخ كلمة فلسطين هذا اختراع".

وقد أثار هذا التشكيك من قِبل رؤوفين بيركو ردود فعل غاضبة وفورية في الاستوديو؛ حيث تصدى المشاركون لهذه المزاعم مؤكدين عراقة الشعب الفلسطيني وجذوره المتجذرة في الأرض منذ آلاف السنين (قبل نحو 9000 سنة قبل الميلاد)، ومشددين على أن الهوية الفلسطينية وحق الوجود هما حقيقة تاريخية لا يمكن محوها أو التلاعب بها بالرغم من محاولات الإنكار المستمرة.