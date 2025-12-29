تحقيقات غير مسبوقة في الجيش الإسرائيلي مراجعة ست عمليات برية على ثلاث جبهات

يستعدُّ الجيشُ الإسرائيلي لفتحِ واحدةٍ من أوسعِ جولاتِ التحقيقِ الداخلي في تاريخِه مع بدءِ تدقيقٍ شاملٍ في ستِّ عملياتٍ برية كبرى نُفذت خلالَ الحرب في قطاعِ غزة وجنوبِي لبنان وشمالِي الضفة الغربية.. خطوةٌ تأتي بعد إغلاقِ معظمِ ملفاتِ التحقيقِ المرتبطِة بهجومِ السابع من أكتوبر وبالتوازي مع ضغوطٍ سياسيةٍ لاستكمالِ فحصِ طريقةِ تعاملِ الجيش مع التهديداتِ التي سبقت ذلك اليوم...

وبحسبِ صحيفة يديعوت أحرونوت، التحقيقاتُ ستنطلقُ عقبَ مؤتمرٍ موسّعٍ لهيئةِ الأركان برئاسةِ رئيسِها إيال زامير، وتركّز على أداءِ القواتِ البرية وإدارةِ المعارك الطويلة، وغيابِ التخطيطِ المسبق، إضافةً إلى الإخفاقاتِ الاستخباريةِ وتأثيرِ وجودِ أسرى إسرائيليين على حريةِ العمل العسكري، وعدمِ تحقيقِ الهدفِ المعلن وعلى رأسِها حسمُ حماس عسكريًا....

التحقيقاتُ لا تقتصرُ على غزة، بل تمتدُ إلى القتالِ البري في جنوبِ لبنان في مواجهةِ قوةِ رضوان، والعمليات في شمالِ الضفة الغربية، بهدفِ استخلاصِ العبر سريعًا وربطِها ببناءِ القوِة والخطةِ متعددةِ السنوات، في ظل تقديراتٍ بمواجهاتٍ مستقبليةٍ متعددةِ الساحاتِ واحتمالاتِ هجومٍ مفاجئ.....