قائد وحدة دوفدفان يتلقى خطابا إنذاريا بعد استخدام القوة سيارة إسعاف دون تصريح في نابلس

وجد قائد وحدة دوفديفان نفسه يتسلم خطابا إنذاريا من قائد المنطقة الوسطى آفي بلوت وذلك على خلفية سماحه الشهر المنصرم، لفريقه المتخفي بالعمل من داخل سيارة إسعاف، دون أن يستصدر التصاريح اللازمة.

وانتشر على شبكة الانترنت توثيق مسجل لاقى رواجا كبيرا قام في الواقع بفضح العملية حيث شوهد أفراد القوة وهم ينزلون من سيارة الإسعاف في قلب مخيم بلاطة للاجئين فرب نابلس وقد أشهروا أسلحتهم في حين فر المطلوبون من المكان.

من جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن "قائد المنطقة الوسطى، اللواء آفي بلوت، أنهى التحقيق العملياتي في أعقاب استخدام مركبة تشبه سيارة الإسعاف خلال نشاط عملياتي في نابلس". ووفق النشر في موقع هيئة البث الرسمية فقد خرج مقاتلو وحدة دوفدفان في يوم 19/12/2024، في عملية عملياتية لاعتقال مسلحين في نابلس. وقد اشتملت العملية على استخدام سيارة تشبه سيارة الإسعاف دون إذن وموافقة القادة المختصين. وتابع بيان الجيش الإسرائيلي: وردت بعد النشاط تقارير عن وقوع أذى لأشخاص غير متورطين أثناء تبادل إطلاق النار والجيش يحقق في أي ضرر قد يلحق بالأشخاص غير المتورطين".

