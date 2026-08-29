"لا تعرف سوى تيك توك".. يائير نتنياهو يهاجم بن غفير ويفجر مواجهة حادة

تصاعد الخلاف داخل معسكر اليمين الإسرائيلي بشأن توحيد الأحزاب، وتحول إلى مواجهة علنية حادة بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ويائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية الضغوط الرامية إلى دفع أحزاب اليمين إلى خوض الانتخابات في إطار موحد.

وجاء التصعيد بعد يومين من دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنًا بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى التوصل لاتفاق انتخابي، محذرًا من تكرار سيناريو عام 1992، عندما ساهمت أصوات أحزاب لم تتجاوز نسبة الحسم في إضعاف معسكر اليمين.

بن غفير يتهم نتنياهو بـ"المناورة"

وفي منشور اتهم بن غفير نتنياهو بأن الدعوة إلى الوحدة لم تكن جادة، وإنما جاءت بهدف مساعدة سموتريتش في مفاوضاته مع موشيه فيغلين، الذي يجري اتصالات بشأن تحالف انتخابي مع "الصهيونية الدينية".

وقال بن غفير إن نتنياهو وسموتريتش استخدما الدعوة إلى الوحدة معه للضغط على فيغلين وخفض مطالبه في المفاوضات، معتبرًا أن ما جرى يمثل "لعبة سياسية ساخرة".

كما انتقد بن غفير تعامل نتنياهو معه خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى مقاطعة بعض الفعاليات التي يشارك فيها وعدم الظهور معه في صور مشتركة.

يائير نتنياهو يرد بهجوم حاد

ورد يائير نتنياهو على بن غفير بهجوم مباشر، نافياً اتهاماته، وقال إن الهدف من تشكيل تحالف بين أحزاب اليمين هو منع ضياع أصوات الناخبين إذا فشلت أحزاب صغيرة في تجاوز نسبة الحسم.

واتهم يائير نتنياهو بن غفير بعدم الاكتراث باحتمال فشل معسكر اليمين في الحصول على 61 مقعدًا في الكنيست، كما انتقد أداءه في وزارة الأمن القومي، ووجّه انتقادات حادة إلى الشرطة الإسرائيلية خلال فترة توليه الوزارة.

وتجاوزت المواجهة بذلك قضية التحالفات الانتخابية لتتحول إلى خلاف شخصي وسياسي علني بين الطرفين.

بن غفير يرفض التحالف مع سموتريتش

وكان بن غفير قد أعلن أن حزب "عوتسما يهوديت" سيخوض الانتخابات بشكل مستقل، واصفًا القرار بأنه «نهائي وغير قابل للتغيير»، رغم دعوات نتنياهو إلى توحيد قوى اليمين.

وفي المقابل، يقترح بن غفير حلولًا أخرى لتقليص خطر ضياع أصوات اليمين، من بينها توحيد الأحزاب الصغيرة الواقعة إلى يمين الليكود، أو استخدام المقاعد التي يملكها نتنياهو في قائمة الليكود لاستيعاب سموتريتش وأعضاء حزبه.

ويرى بن غفير أن التحالف المباشر مع سموتريتش قد يؤدي إلى خسارة جزء من ناخبي "عوتسما يهوديت"، معتبرًا أن بعض هؤلاء الناخبين قد لا ينتقلون إلى حزب آخر داخل معسكر اليمين.

مفاوضات بين سموتريتش وفيغلين

وفي الوقت نفسه، تتواصل مفاوضات مباشرة بين سموتريتش وفيغلين بشأن تشكيل تحالف انتخابي، وهي اتصالات بدأت قبل تصاعد الضغط العلني على بن غفير.

وتتركز المفاوضات على توزيع المقاعد داخل القائمة المشتركة، مع مطالب من جانب فيغلين بالحصول على موقع متقدم وتمثيل أوسع لحزبه.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق بين سموتريتش وفيغلين أن يمنح نتنياهو بديلًا عن الوحدة بين سموتريتش وبن غفير، ويقلل من خطر ضياع أصوات إضافية على يمين الليكود.

نتنياهو أمام معركة لمنع ضياع أصوات اليمين

وتضع التطورات الأخيرة نتنياهو أمام مهمة معقدة تتمثل في محاولة احتواء الانقسامات داخل معسكره قبل الانتخابات، في وقت يسعى فيه أيضًا إلى إتمام تشكيل قائمة الليكود والتعامل مع عدة بؤر للتنافس بين أحزاب اليمين.

ويتمسك معسكر نتنياهو بحجة أن الهدف الأساسي من الضغط على الأحزاب الصغيرة هو ضمان عدم ضياع أصوات اليمين تحت نسبة الحسم، بينما يرى بن غفير أن لدى نتنياهو خيارات سياسية أخرى، وأن الضغط عليه يخفي حسابات تتجاوز مسألة إنقاذ أصوات اليمين.

ويعكس التصعيد الحالي تحول الخلاف من نقاش حول التحالفات الانتخابية إلى صراع سياسي وشخصي مفتوح، قد تكون له تداعيات على شكل معسكر اليمين وقدرته على الوصول إلى أغلبية برلمانية بعد الانتخابات.