تم إخراج جثمان محمد خليل عصاعصة، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 80 عاماً، والذي تم إحضاره أمس (الجمعة) لدفنه بالقرب من مستوطنة شانور في الضفة الغربية، من قبره بعد ساعات قليلة من انتهاء مراسم الدفن على يد مستوطنين برفقة قوات الجيش الإسرائيلي.

27A

تدّعي عائلة الفقيد أن الدفن تم بتنسيق كامل مسبق مع قوات الجيش الإسرائيلي، في موقع يبعد عدة مئات من الأمتار عن المستوطنة التي عاد إليها سكان إسرائيليون في الفترة الأخيرة. وبحسبهم، بعد وقت قصير من انتهاء الجنازة وصلت إلى المكان مجموعة من المستوطنين وبمساعدة قوات الجيش الإسرائيلي بدأوا بالحفر في الموقع وإخراج الجثة من القبر الجديد. وأفادت العائلة أنهم أجبروهم على نقل الجثة إلى مكان آخر.

رد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "أمس (الجمعة)، جرت جنازة في مقبرة فلسطينية بالقرب من مستوطنة شا-نور التابعة للواء السامرة، والتي تم التنسيق لها مسبقًا مع قوات الأمن. بعد وقت قصير، هرعت قوات الجيش الإسرائيلي إلى المقبرة عقب بلاغ عن اشتباك بين مواطنين إسرائيليين قاموا بالحفر في أرض المكان وبين فلسطينيين".

27A

وأضاف :"عند وصولهم، صادرت القوات أدوات الحفر من الإسرائيليين وبقوا في الموقع لمنع اشتباك إضافي. لاحقًا نقل أفراد العائلة الجثة للدفن البديل في القرية المجاورة. الجيش الإسرائيلي يدين أي محاولة للتصرف بشكل يمس بالنظام العام، وسيادة القانون وكرامة الإنسان والمتوفى. قضية تنسيق الجنازة وإدارة الحدث ستخضع للتحقيق من قبل القادة وسيتم استخلاص الدروس بناءً على ذلك"، ويشدد البيان :"على أنه لم تصدر أي تعليمات من جهة عسكرية بإخراج الجثمان، وأنه لا يُعلم عن المساس بها".