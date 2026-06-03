أقرت الحكومة الإسرائيلية، خلال جلسة خاصة خُصصت لمناقشة إعادة إعمار وتنمية المناطق الشمالية المحاذية للبنان، خطة شاملة بقيمة تقارب 13 مليار شيكل تشمل مشاريع للتحصين والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

إلا أن الجلسة أثارت جدلاً سياسياً بعدما شارك فيها عدد محدود من الوزراء، في حين وصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ختام الاجتماع قبيل التصويت على القرارات النهائية. وأحد أسباب غياب الوزراء كان حضور حفل ديني "بات ميتسفا" لناشط في الليكود.

وتتضمن الخطة تخصيص 150 مليون شيكل لإجراءات التحصين الفوري، تشمل نشر 1800 ملجأ متنقل وترميم نحو 500 ملجأ عاماً، إضافة إلى برنامج طويل الأمد بقيمة 6.6 مليارات شيكل لدعم بناء الغرف المحصنة وتحصين المباني السكنية في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية.

كما تشمل الخطة برنامجاً تنموياً متعدد السنوات بقيمة 5.6 مليارات شيكل يهدف إلى جذب 100 ألف مقيم جديد إلى المنطقة بحلول عام 2036، وإنشاء نحو 25 ألف وحدة سكنية جديدة، إلى جانب تطوير قطاعات الصحة والنقل والسياحة والابتكار والتعليم.

من جهته، انتقد رئيس حزب الديموقراطيين يائير غولان غياب عدد كبير من الوزراء عن الجلسة، معتبراً أن ذلك يعكس تجاهلاً لمعاناة سكان الشمال في ظل التحديات الأمنية المستمرة.

في المقابل، أوضحت جهات حكومية أن بعض الوزراء تغيبوا لأسباب رسمية، من بينها المشاركة في مراسم تشييع ضابط إسرائيلي قُتل خلال العمليات العسكرية الأخيرة على الجبهة اللبنانية.