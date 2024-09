قوات إسرائيلية خاصة تهبط بالمنشأة بمصياف وتدمرها من الداخل: تفاصيل جديدة عن الهجوم غير العادي في سوريا

تفاصيل جديدة حول الهجوم الاستثنائي في سوريا ، تم نشرها اليوم (الخميس) بواسطة الصحفية اليونانية إيفا كولو أوريوتيس ، التي تبحث في شؤون الشرق الأوسط. كانت مستندة إلى تصريحات من "مصدر كبير" ، بشأن العملية ، التي تم تنفيذها على ما يبدو من قبل قوات خاصة إسرائيلية ليلة الخميس الماضي ، 8 سبتمبر ، حوالي الساعة 23:00.

وبحسب كولوريوتيس، وصلت قوات إسرائيلية خاصة بمروحيات إلى المنشأة العسكرية الواقعة بالقرب من منطقة مصياف في سوريا، والتي هاجمتها إسرائيل عدة مرات في الماضي، وهبطت هناك ودمرتها في النهاية من الداخل. وجرى بالمقابل استهداف الطرق المؤدية للمنشأة من قبل مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي، بهدف منع عناصر الجيش السوري من الوصول إليها. وتعمل المنشأة على تطوير الصواريخ الباليستية وتزويد حزب الله بالمعدات.

وأشارت كولوريوتيس أن العملية استمرت نحو ساعة تمكنت خلالها القوات الإسرائيلية من جمع الوثائق وتدمير المنشأة من الداخل. وتشير الصحافية إلى العملية باعتبارها تطورا مهما في الشرق الأوسط

