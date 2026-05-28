الجيش الإسرائيلي يقدّر: إيران ستردّ بسرعة أكبر إذا تجددت المواجهة

أفادت تقديرات في الجيش الإسرائيلي بأن إيران قد تُسرّع وتيرة ردّها العسكري عبر إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، في حال تجدد القتال بين الجانبين. وبحسب تقرير نشرته القناة 12 في التلفزيون الاسرائيلي، رفع الجيش حالة التأهب إلى مستويات عالية تحسبًا لاحتمال عودة المواجهة، مع الاستعداد أيضًا لسيناريوهات مفاجئة من الجانب الإيراني.

وفي إطار استخلاص العبر من عملية "زئير الأسد"، عززت قيادة الجبهة الداخلية التنسيق مع السلطات المحلية، وعدّلت منظومة الإنذار وتعليمات الحماية، إلى جانب رفع جاهزية كتائب الإنقاذ وتحسين قدرات الاستجابة المدنية والعسكرية.

كما أشار التقرير إلى أن إيران أطلقت خلال العملية الأخيرة نحو 550 صاروخًا باتجاه إسرائيل، ما دفع المؤسسة العسكرية إلى مراجعة خططها الدفاعية والاستعداد لأي تصعيد محتمل.