نتنياهو يوجّه رسالة للبنانيين: إسرائيل تريد السلام معكم.. خذوا زمام مستقبلكم

على خلفية التوتر في الشمال: نشر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الأربعاء) مقطع فيديو يحمل رسالة مباشرة للشعب اللبناني. وأكد من بين أمور أخرى أن إسرائيل ليست في حالة حرب مع المواطنين اللبنانيين بل مع منظمة حزب الله، وأشار إلى أن هناك تطلع للسلام بين البلدين.

"لدي رسالة لكم، مواطني لبنان - إسرائيل ليست في حالة حرب معكم"، قال، "نحن في حالة حرب مع حزب الله الذي أخذ بلدكم رهينة. إنه يعمل بتكليف من إيران، ويستخدم أراضيكم لشن هجمات إرهابية ضد إسرائيل."

وأضاف متسائلاً: "هل تتذكرون كيف كانت تبدو لبنان قبل أن تحوّلها إيران وحزب الله إلى كابوس؟ هل تتذكرون المقاهي؟ هل تتذكرون الثقافة؟ هل تتذكرون الهدوء؟". وبحسب قوله, كل ذلك اختفى - لأن حزب الله وإيران يريدان جرّنا إلى الحرب مرة بعد مرة بعد مرة.

"أنتم تستحقون أكثر. أطفالكم يستحقون أكثر. أنتم تعرفون بالفعل أن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لحماية عائلاتنا ومجتمعاتنا"، شدد قائلاً، "تنظيم حزب الله أضعف من أي وقت مضى - وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى".

نتنياهو عرض إنجازات إسرائيل في الحملة: "حتى الآن، قضينا على نحو عشرة آلاف من عناصر حزب الله. نحن نطهّر بشكل منهجي جنوب لبنان من هؤلاء المتطرفين. لا يهم أين يتواجدون – سنجدهم."

"نحن نسعى للسلام معكم - مع لبنان، سلام يستطيع فيه شعبانا أن يستثمرا معا، يبنيا معا ويزدهرا معا"، أشار. وبحسب قوله، العقبة الوحيدة هي حزب الله. "هم يريدون الحرب، لا السلام، الموت وليس الحياة. هم مستعدون للتضحية بأكبر عدد ممكن من مواطني لبنان لتحقيق أهدافهم المشوهة"، أوضح، "لا تدعوا مستقبلكم يُملى عليكم من قبل ثيوقراطيين من العصور الوسطى، المصممين على تدمير حضارتنا المشتركة".

وختم محاولاً تشجيع اللبنانيين على التحرك: "نحن نريد السلام معكم - فخذوا مستقبلكم بأيديكم. انضموا إلينا، وابنوا الأمان والازدهار لجميع أطفالنا. بمجرد أن يتم نزع سلاح حزب الله والقضاء عليه كقوة عسكرية، ستكون الإمكانيات غير محدودة وستصل إلى آفاق هائلة".