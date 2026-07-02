اشتباه بحادث أمني: عمليات بحث عن مشتبه به بإطلاق النار تجاه مسجد في شفاعمرو

تُجرى عمليات بحث عن مشتبه به بإطلاق النار باتجاه مسجد في شفاعمرو الليلة (الأربعاء). خلافًا للتقرير الأولي للشرطة، تبيّن الآن أن هناك بالفعل مخاوف من حدوث حادث أمني.

الشاباك يشارك في عمليات البحث. بالإضافة إلى ذلك، تعمل قوات خاصة تم استدعاؤها في منطقة لواء الساحل والشمال للعثور على المشتبه به.

وتطالب الشرطة الإسرائيلية الجمهور التزام اليقظة وإبلاغ مركز الشرطة في حال مواجهة أي مشتبه به - من المحتمل أن يكون المشتبه به مسلحًا.