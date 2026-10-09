نتنياهو يهنئ المرشح الرئاسي البرازيلي فلافيو بولسونارو على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو أجرى محادثة هاتفية، مع المرشح الرئاسي البرازيلي فلافيو بولسونارو، هنأه فيها على نجاحه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وعلى المكاسب التي حققها حزبه في البرلمان". ووجه نتنياهو دعوة لبولسونارو لزيارة إسرائيل، بينما وجه بولسونارو دعوة لرئيس الوزراء لزيارة البرازيل. بحسب ما أوردته صحيفة" جيروزاليم بوست"، اليوم الجمعة.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء أن "الجانبين يعتزمان تجديد علاقات الصداقة العميقة بين البلدين، وذلك في إطار التحول الذي تشهده علاقات إسرائيل مع دول أمريكا الجنوبية، وجهود تعزيز الروابط التي يقودها رئيس الوزراء مع قادة مختلف دول القارة".

وشارك في المحادثة -التي وُصفت بأنها كانت "ودية للغاية"- إدواردو بولسونارو، شقيق فلافيو بولسونارو ومستشاره.

سيواجه بولسونارو الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك بعد أن فاق التوقعات في تصويت الجولة الأولى يوم الأحد، محققاً تقدماً طفيفاً على الرئيس الحالي.

وتأتي هذه الانتخابات -التي تمحورت قضاياها الرئيسية حول تكاليف المعيشة والفساد وانعدام الأمن في الحياة اليومية للبرازيليين- في أعقاب سلسلة من الانتصارات التي حققتها أحزاب يمينية متحالفة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أنحاء أمريكا اللاتينية.