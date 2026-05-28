بين الحرب والدبلوماسية: دانون يُطمئن المخاوف من تدهور العلاقات مع واشنطن

صرح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بأنه على الرغم من الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة، فإن التعاون بين البلدين قائمٌ على قدم وساق.

وقال في حديث إذاعي: "الحوار وثيق، وأود أن أشير إلى أن ذلك يجري على عدة مستويات: ان كان مستوى رئيس الوزراء والرئيس، وكذلك على مستوى الممثلين في واشنطن. وهنا في الأمم المتحدة، نعمل أيضاً بتعاون وثيق مع الأميركيين. لا نتفق دائماً على كل شيء، لكن التعاون قائم". وأضاف: "لنأخذ قضية لبنان كمثال، فنحن نكثف خطواتنا في مواجهة عدوان حزب الله. نشن هجمات في مواقع مختلفة. من وجهة نظر الأميركيين، فهم يؤمنون إيماناً راسخاً بالمفاوضات، ونحن نجري مفاوضات في واشنطن ونخوض حرباً في الوقت نفسه".

وتأتي هذه التصريحات في سياق جدل داخلي في إسرائيل حول مدى استقلالية القرار الإسرائيلي في إدارة الحرب، وسط انتقادات من المعارضة التي تعبر عن قلقها من أن واشنطن تؤثر بشكل كبير على قرارات الحكومة، فيما يُنظر إلى تصريحات دانون على أنها محاولة لطمأنة الداخل الإسرائيلي والتأكيد على أن التنسيق مع الولايات المتحدة لا يعني فقدان السيطرة على القرار السياسي والعسكري.