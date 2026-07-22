نشرت السفارة الأمريكية في إسرائيل اليوم (الأربعاء) تحذيراً استثنائياً وفورياً لمواطنيها الموجودين في إسرائيل، وذلك على خلفية موجة أحداث العنف، والعبوات الناسفة، والقنابل اليدوية التي تجتاح وسط البلاد في الأسبوعين الأخيرين.

في البيان الرسمي الذي أصدرته السفارة، كُتب أنها "تتابع التقارير حول تصاعد العنف المرتبط بجماعات الجريمة المنظمة الإسرائيلية المتنافسة، والذي يؤثر بشكل أساسي على مناطق في تل أبيب، يافا وهرتسيليا".

دعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى توخي درجة عالية من اليقظة، خاصة في المناطق التجارية خلال ساعات المساء والليل، وتجنب المناطق التي تجري فيها أنشطة شرطية والالتزام بتعليمات قوات الأمن المحلية. ومع ذلك، أكدت السفارة أن الفروع في القدس وتل أبيب تظل مفتوحة لتقديم الخدمات القنصلية في الظروف العادية والطوارئ.

تحذير السفارة يأتي في ذروة موجة جريمة غير مسبوقة في منطقة تل أبيب الكبرى.

في توثيق خاص نشر في قناتنا العبرية يظهر شخص مجهول عندما يصل بالقرب من المجمع، يختبئ بين النباتات في منطقة المسبح، ينتظر تلقي "الضوء الأخضر" من مشغليه ويُلقي القنبلة قبل أن يفرّ هاربًا من المكان خلال ثوانٍ معدودة. هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع واحد فقط التي تُلقى فيها قنبلة نحو نفس مجمع السكن المحدد في كوكاف هاتسافون، حيث يسكن مجرم معروف جيدًا لأجهزة إنفاذ القانون، والمرتبط بعصابة عائلة جاروشي..

في الشرطة يقدّرون الآن أن في الميدان تعمل على الأقل أربعة عصابات منفصلة تقوم بتنفيذ هذه الهجمات مقابل أجر. تم تصنيف التحقيق في الوحدة المركزية (يمار) في لواء تل أبيب كأولوية قصوى، ويعمل المحققون على مدار الساعة. وفي جهاز تطبيق القانون يقدّرون أنه من المتوقع في الأيام القريبة القادمة اعتقالات كبيرة إضافية لمتورطين في القضية.

تجري موجة الاعتقالات الحالية على خلفية النزاع الدموي بين منظمتي الجريمة المسلي والجرّوشي. حتى الآن تم إحصاء ما لا يقل عن 37 حادثة جنائية مختلفة في المنطقة، تشمل إلقاء قنابل صوتية وشظايا، إطلاق نار حي ومحاولات حرق.

تصاعد التوتر شهد تصعيدًا إضافيًا في الليلة بين الاثنين والثلاثاء مع ثلاث حوادث منفصلة لإلقاء قنابل يدوية خلال ساعات قليلة، والتي هزّت الأحياء في كريات أونو، غاني تكفا وأور يهودا، وأثارت ذعرًا كبيرًا بين السكان. في غضون ذلك، أوقف أفراد وحدة التحقيقات المركزية في تل أبيب أمس مشتبهًا آخر، وهو من سكان بات يام في العشرينات من عمره، للاشتباه في ضلوعه في إلقاء قنبلة شظايا باتجاه مطعم جابانيكا في كريات أونو في الثالث عشر من يوليو فجرًا. تم تحويل المشتبه به للتحقيق وسيُعرض على المحكمة لتمديد اعتقاله في محكمة الصلح بتل أبيب.