نتنياهو: زيارة مودي تمهد لتشكيل تحالفات استراتيجية جديدة في الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن زيارة رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، المقررة الأربعاء المقبل، تمثل خطوة استراتيجية لتعميق العلاقات الثنائية وتوسيع شبكة التحالفات الإقليمية لإسرائيل.

تصريحات نتنياهو حول تأثير الزيارة على التحالفات

من جانبه، وصف نتنياهو الزيارة بأنها جزء من "رؤية أوسع لبناء منظومة تحالفات حول أو داخل الشرق الأوسط"، تشمل الهند، دول عربية، دول أفريقية، اليونان وقبرص، ودول آسيوية أخرى.

كما شدد على أن الهدف هو "مواجهة المحاور الراديكالية في المنطقة، سواء المحور الشيعي أو السني المتطرف، من خلال تعزيز التعاون مع دول معتدلة تشترك مع إسرائيل في مصالح أمنية واقتصادية".

وأشار نتنياهو إلى أن الزيارة ستسهم في اتخاذ "سلسلة قرارات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي، الأمني والسياسي"، ما يعكس تأثير العلاقات الثنائية على إعادة تشكيل موازين القوى والتحالفات في المنطقة.

أبعاد استراتيجية وتقنية

كما أصدرت الحكومة الإسرائيلية إطار عمل للتعاون مع الهند حتى 2029، يشمل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الابتكار الرقمي، وتأسيس فرق عمل مشتركة.

هذا ويرى نتنياهو أن هذه الشراكة ستضع إسرائيل في قلب شبكة تحالفات جديدة، وتربط المصالح الاقتصادية بالتعاون التكنولوجي والأمني على نطاق إقليمي واسع.

الزيارة، بحسب نتنياهو، ليست مجرد حدث ثنائي، بل "محرك استراتيجي لإعادة رسم الخارطة الإقليمية وربط مصالح إسرائيل بأطراف إقليمية ودولية معتدلة".