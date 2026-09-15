كشفت مصادر فلسطينية، أن جهازي الأمن الداخلي الحكومي، والاستخبارات الأمني في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وهما الجهتان المشرفتان على التحقيقات تواجه يوميا حالة من الصدمة والذهول بعد وصولهما لمزيد من المعلومات عن القوة الإسرائيلية التي اختطفت مسؤول جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة معين العرابيد بداية الشهر الحالي.

المصادر قالت لـ i24news، إن التحقيقات كشفت أن القوة انتحلت صفة عناصر من كتيبة التفاح والدرج في كتائب القسام، وأوقفت عناصر أمنية من حماس، السيارة التي كانوا على متنها وعندما تم توجيه أسئلة لهم عرفوا أنفسهم أنهم عناصر في مهمة خاصة تتبع للكتيبة.

المصادر أشارت إلى أن أفراد أمنيين مهمتهم حماية بعض المناطق الحيوية قدموا المياه وسبل الأمن والأمان لعناصر تلك القوة الخاصة أثناء تواجدهم في بعض المناطق قبل يوم واحد من تنفيذ مهمتهم، وكانوا يتحدث قائدهم العربية بطلاقة إلى جانب سائق السيارة.

المصادر أوضحت أن حماس ذهلت أكثر عندما حققت مع 3 فلسطينيين بينهم سيدة تبين أنهم متخابرين أشرفوا على مشروع إغاثي باسم منظمة دولية وتبين أن هدفهم كان تسهيل مهمة العملية، وتبين أنهم لا يملكون معلومات عن العملية سوى أنه طلب منهم تصوير أهداف معينة بمكان العملية التي استهدفت العرابيد.

المصادر ذكرت أن عناصر من القسام هي من وثقت بالتصوير الذي نشر جزءً منه عبر وسائل إعلام منها الجزيرة، عملية الاختطاف وكانوا يعتقدون أن الهجوم كان ينفذه جهاز الأمن الداخلي ضد عناصر من الميليشيات المسلحة الأمر الذي استدعى عدم تدخلهم.

المصادر أشارت إلى أن هناك حالة خرق أمني واضح في عملية التدقيق في هويتهم، ولذلك تم التحقيق مع العناصر الأمنية التي تحققت من أفراد القوة أثناء توقفهم في مناطق حساسة.