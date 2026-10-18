أمضى أكثر من أربعة عقود في الصناعات العسكرية الإيرانية، وتولى إدارة مؤسسات رئيسية في قطاعي الصواريخ والفضاء، فيما تضعه العقوبات الأميركية والأوروبية والأممية في دائرة الشخصيات المرتبطة بالبرنامج الصاروخي الإيراني.

تولى مهرداد أخلاقي كتابجي، البالغ من العمر 68 عامًا، وزارة الدفاع الإيرانية بعد مصادقة البرلمان على تعيينه في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2026، في مرحلة تسعى فيها طهران إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية والصناعية التي تضررت خلال الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ولا يأتي كتابجي من خلفية عسكرية ميدانية تقليدية، بل من قطاع الصناعات الدفاعية، حيث أمضى أكثر من 42 عامًا في مواقع تقنية وإدارية، واكتسب خبرة في تطوير الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفع بالوقود الصلب والتكنولوجيا الفضائية.

من هو مهرداد أخلاقي كتابجي؟

وُلد كتابجي عام 1958 في مدينة رشت شمالي إيران. ودرس الهندسة الكيميائية في جامعة أمير كبير للتكنولوجيا، كما حصل على درجة الماجستير في الإدارة الاستراتيجية من جامعة مالك الأشتر للتكنولوجيا، المرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية.

بدأ مسيرته في الصناعات الدفاعية الإيرانية خلال ثمانينيات القرن الماضي، وتدرج في مناصب تقنية وإدارية، قبل أن يتولى مسؤوليات قيادية في مؤسسات تعد جزءًا أساسيًا من منظومة إنتاج الأسلحة وتطويرها في إيران.

ومن أبرز المناصب التي شغلها رئاسة مجموعة صناعات الشهيد باكري، ثم منظمة الصناعات الجوية، ومنظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية. وتعمل هذه المؤسسات في مجالات تشمل تطوير الأنظمة الصاروخية والإنتاج العسكري والتقنيات المرتبطة بالقدرات الدفاعية الإيرانية.

ما علاقته ببرنامج الصواريخ الإيراني؟

تتركز أهمية كتابجي في خبرته الطويلة في برنامج الصواريخ الإيراني، إذ ارتبط اسمه بمشروعات لتطوير صواريخ باليستية وأنظمة أسلحة دقيقة التوجيه.

وبحسب تقارير إعلامية، شارك في تطوير عائلات صواريخ «سجيل» و«ذو الفقار»، كما ارتبطت مسيرته بمشروعات أخرى في مجال الصواريخ والتقنيات العسكرية. وتشمل خبرته أيضًا محركات الوقود الصلب ومنظومات الإطلاق الفضائي والأبحاث الصاروخية.

وتكتسب هذه الخبرة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجهها إيران في إعادة تأهيل منشآت الإنتاج العسكري وتطوير مخزونها من الصواريخ والطائرات المسيّرة، بعد الأضرار التي لحقت بقدراتها خلال الحرب.

لماذا فُرضت عليه عقوبات دولية؟

لا يقتصر حضور كتابجي على المناصب التي شغلها داخل المؤسسات الدفاعية الإيرانية، إذ أُدرج اسمه أيضًا ضمن قوائم العقوبات المرتبطة بالبرنامج الصاروخي.

وفرضت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قيودًا عليه على خلفية دوره في قطاع الصناعات الدفاعية الإيرانية وصلاته بجهات تعمل في مجال تطوير الصواريخ الباليستية. وتُظهر وثائق الاتحاد الأوروبي إدراجه ضمن العقوبات المرتبطة بالأنشطة الصاروخية الإيرانية.

ويضع هذا السجل وزير الدفاع الجديد في قلب الملفات التي تثير خلافًا بين طهران والقوى الغربية، خصوصًا ما يتعلق بتطوير الصواريخ ذات القدرات الباليستية وتوسيع الإنتاج العسكري.

ما أبرز مهامه بعد توليه وزارة الدفاع؟

يواجه كتابجي مهمة إعادة بناء وتوسيع البنية التحتية للصناعات العسكرية الإيرانية، وتسريع تطوير التقنيات الدفاعية، وتعزيز التعاون مع الشركات الخاصة في مجالات البحث والإنتاج.وخلال عرض برنامجه أمام البرلمان، تحدث عن ضرورة تطوير القدرات العسكرية الإيرانية، فيما شدد بعد تعيينه على أن أي هجوم أميركي جديد سيقابل برد واسع.

وبذلك، لا تقتصر دلالة تعيين كتابجي على تغيير في قيادة وزارة الدفاع، بل تتمثل أيضًا في إسناد المنصب إلى شخصية ذات خلفية صناعية وتقنية عميقة، في وقت تحاول فيه إيران ترميم قدراتها الصاروخية والعسكرية وتعزيز جاهزيتها لاحتمال تجدد المواجهة.