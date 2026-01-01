الجيش الإسرائيلي يدرس إقامة مركز طبي دائم في سوريا

السيطرة الإسرائيلية على جنوب سوريا: نُشر مساء اليوم (الخميس) لأول مرة في موقع i24NEWS أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بدأت في دراسة إنشاء مركز طبي كبير ودائم في مرتفعات الجولان السورية.

على خلاف المستشفى المؤقت الذي أقامه الجيش الإسرائيلي العام الماضي لمعالجة جرحى إطلاق النار من أعمال الشغب في دمشق، والذي يقع في قرية حضر جنوب الجولان السوري، تدفع إسرائيل الآن نحو إقامة مركز طبي مع خدمات واسعة ودائمة وشاملة.

هذه الخطوة تُدفع بالتعاون مع منظمة أوروبية وجهات مدنية إضافية، وهي حالياً في مراحل التخطيط فقط. مصادر رسمية في إسرائيل تؤكد لـi24NEWS وجود اتصالات، لكنها تدعي أنه لم يتم بعد تحديد خطة عمل واحدة.

على خلفية المحاولة التركية لمساعدة سوريا من خلال جهات إنسانية قرب الحدود مع إسرائيل، يدور الحديث عن خطوة قد تعيدهم إلى الوراء وتستبدلهم بجهات لا تُعتبر معادية بشكل واضح لإسرائيل.