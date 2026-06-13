قرار مفاجئ في قطاع العمرة.. السعودية توقف 21 شركة عن العمل

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، اليوم السبت، إيقاف 21 شركة عمرة عن تقديم خدماتها، وذلك عقب نتائج تقييم أداء موسم العمرة الماضي، التي أظهرت تدنياً في مستوى الخدمات لدى عدد من الشركات، إضافة إلى رصد مخالفات تنظيمية.

وأوضحت الوزارة أن القرار شمل 15 شركة بسبب انخفاض تقييم الأداء وفق مؤشرات قياس معتمدة تتابع جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، فيما تم إيقاف 6 شركات أخرى نتيجة ارتكابها مخالفات للأنظمة والتعليمات المنظمة لقطاع خدمات العمرة.

وأكدت الوزارة أن منظومة التقييم تعتمد على معايير تشغيلية ورقابية دقيقة لقياس جودة الأداء ومدى الالتزام بالضوابط، بما يهدف إلى رفع كفاءة القطاع وتعزيز التنافسية بين الشركات وتحسين تجربة المعتمرين.

وشددت وزارة الحج والعمرة على استمرار تطبيق الأنظمة بحزم، وعدم التهاون مع أي تقصير يؤثر على جودة الخدمات أو حقوق المعتمرين، مشيرة إلى أن التقييم المستمر يعد أحد الأدوات الأساسية لتطوير قطاع العمرة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لرفع كفاءة منظومة العمرة، تزامناً مع استمرار العمل على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى زيادة أعداد المعتمرين وتحسين جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام قاصدي الحرمين الشريفين.