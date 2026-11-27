تواجه أسر فلسطينية وحاملو تصاريح لم الشمل والعبور تحديات قانونية وإدارية متواصلة نتيجة التقييدات الإسرائيلية، وسط متابعة حقوقية وبرلمانية لآثار هذه الإجراءات على الاستقرار الأسري وأوضاع العمال الفلسطينيين. وبين إزالة قرار منع طاول الآلاف مؤخراً وتفاقم أزمة تأخر مواعيد تجديد الإقامة، تتواصل التحركات لمعالجة الثغرات القانونية وحماية المتضررين.

إزالة قرار المنع وأزمة مواعيد تجديد الإقامة

في سياق تسليط الضوء على هذه التطورات، تناول المحامي علي جبارين بركات، المختص في قضايا عمال الضفة الغربية وعضو بلدية أم الفحم، في مداخلة إعلامية، تداعيات قانون سُنّ في يوليو/تموز 2025 وأثار أزمة جديدة فُرض بموجبها منع على آلاف الفلسطينيين من حاملي تصاريح لم الشمل والعبور إلى إسرائيل بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وذلك رغم استمرار حظر الدخول العام منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح علي جبارين أن تفعيل هذا القرار جاء بشكل جارف وبأثر رجعي اعتبره غير قانوني، مشيراً إلى توجيه مراسلات إلى الإدارة المدنية وإدارة الشرطة وصولاً إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، بالتوازي مع تحرك مشترك ضم محامين ونقابات عمال فلسطينية ونواباً عرباً على المستويات القانونية والسياسية والإعلامية، ما أسفر في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 عن إزالة المنع وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

ورغم إزالة المنع، لفت المحامي علي جبارين إلى عقبة كبيرة تواجه أصحاب الإقامات وطلبات لم الشمل ممن يعيشون ضمن عائلات داخل إسرائيل؛ إذ تُمنح لهم مواعيد تجديد تقع بعد انتهاء سريان الإقامة بشهر أو شهرين، ما يتركهم من دون تغطية قانونية خلال تلك الفترة، مطالباً بمنح مواعيد مسبقة قبل انتهاء الإقامة لضمان استمرار وضعهم القانوني دون انقطاع.

أكثر من 300 ألف عامل فلسطيني بلا تصاريح

وعلى صعيد ملف العمالة، أشار المختص في قضايا عمال الضفة الغربية وعضو بلدية أم الفحم إلى أن أكثر من 300 ألف عامل فلسطيني يفتقرون حالياً إلى تصاريح عمل نتيجة القيود واستمرار منع الدخول إلى إسرائيل منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبيّن جبارين أن هذا الواقع الخانق يفاقم معاناة العمال ويدفع عدداً كبيراً منهم إلى الدخول عبر التهريب، وهو ما يعرّضهم لمخاطر قانونية وصحية جسيمة، داعياً إلى تكاتف سياسي وقانوني واجتماعي لمساندتهم ومعالجة أزمتهم.