تقرير: ايران تخطط اتاحة الإنترنت "لأصحاب التصنيف الأمني من النظام" فقط

أفادت اليوم (السبت) صحيفة "الغارديان" البريطانية، نقلاً عن منظمة "Filterwatch" التي ترصد الرقابة على الإنترنت في إيران، بأن النظام في إيران وضع خطة سرية لتحويل الوصول إلى الإنترنت العالمي في البلاد إلى "امتياز حكومي".

وفقًا لنشطاء حقوق رقمية إيرانيين، النظام يخطط للانفصال الدائم عن الإنترنت، والسماح فقط للأشخاص الذين تمت الموافقة عليهم من قبله بالاتصال به. وذكر"وسائل الإعلام الرسمية وناطقو الحكومة أشاروا بالفعل إلى أن الحديث يدور عن تغيير دائم، وحذروا من أن الوصول غير المحدود لن يعود بعد عام 2026".

وفقًا لرئيس منظمة "Filterwatch"، الخطة هي أن الإيرانيين الذين لديهم تصنيف أمني، أو أولئك الذين خضعوا لفحوصات حكومية، سيحصلون على إمكانية الوصول إلى نسخة مصفاة من الإنترنت العالمي. جميع الإيرانيين الآخرين سيسمح لهم فقط بالدخول إلى الشبكة الوطنية - إنترنت محلي وموازي ومفصول عن العالم الواسع.

وفقًا للبيانات، بعد أكثر من 200 ساعة سُجل ارتفاع طفيف جدًا في الاتصال بالإنترنت في إيران. ومع ذلك، لا يزال الاتصال الإجمالي عند حوالي 2% من المستويات العادية - ولا توجد أي إشارة على عودة حقيقية إلى الروتين.

في غضون ذلك، بعد أن شكر ترامب النظام الإيراني على "إلغاء 800 أحكام إعدام كانت مخططة"، هاجم المرشد الأعلى خامنئي الرئيس الأمريكي واتهمه: "يُعتبر مسؤولًا عن التسبب في إصابات خلال الاحتجاجات، وعن الأضرار والإهانات التي لحقت بالإيرانيين".