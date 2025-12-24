محلل إسرائيلي: قطر سعت لإشعال خلاف بين إسرائيل ومصر ولها مصلحة بإسقاط النظام المصري

اتهم المحلل إسرائيلي رؤوفين بيركو قطر بمحاولة إثارة خلاف بين إسرائيل ومصر، معتبرًا أن الدوحة ترى في إسقاط النظام المصري مصلحة مباشرة لها، وهو ما يفسّر – بحسب قوله – الرسائل التي نُقلت عبر “وكلائها” داخل ديوان رئيس الحكومي الإسرائيلي بهدف تشويه صورة مصر ودورها الإقليمي. لمتابعة مداخلته في الفيديو.

جاءت تصريحات بيركو خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :" "قطر تحرض بشكل دائم ضد مصر وضد السعودية.. وهي حاولت إثارة خلاف بين إسرائيل ومصر لأنه يوجد مصلحة لها بإسقاط النظام المصري، وهذا يشرح ماهية الرسائل التي نقلتها عبر وكلائها في مكتب رئيس الوزراء لتشويه سمعة مصر.. " مشيرا بنفس الوقت الى "دور مصري بإهمال مشكلة تهريب السلاح" إلا أن برأيه "مصر هدف منشود لدى قطر وهذا يشرح بعض الرسائل التي ظهرت من خلال افادة فيلدشتاين".

من جانب آخر اعتبر "دور فيلدشتاين واوريخ في مكتب رئيس الوزراء إذا أخذنا بعين الاعتبار أن نتنياهو يريد الافراج عن المختطفين حتى لو تعاون مع الشيطان والذي بنظري هو قطر نفسها..واذا تطلب الأمر تكبير دور قطر بهذا الموضوع.. هذا يشرح ماهية الخدمة التي زادوها الاثنين من خلال أهداف قطر واستفادة شخصية منهم لتشويه دور مصر.. هذه برأيي المعادلة بكاملها".

