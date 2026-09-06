تفاصيل جديدة عن اختفاء الصحفي الروسي: نشرت رئيسة قسم الجريمة لي عياش أن الحديث يدور عن مواطن إسرائيلي-روسي يُدعى أرتيوم كيربيتشونوك (51). وفقًا للتقارير، فهو صحفي ومؤرخ معروف في روسيا. كيربيتشونوك أقام في إسرائيل لمدة حوالي 15 عامًا، أتمّ خدمته العسكرية في الجيش الإسرائيلي ودرس في الجامعة العبرية، لكن خلال العشرين سنة الأخيرة يعيش في روسيا، حيث أصبح متحدثًا ومنتقدًا شديدًا لسياسة إسرائيل.

وفقًا للتفاصيل التي يُسمح بنشرها، كيربيتشونوك اعتُقل في الشهر الماضي فور وصوله إلى مطار بن غوريون، حيث وصل على متن رحلة جوية من أرمينيا. الشبهة الرئيسية ضده هي أنه تم تشغيله من قبل جهات استخباراتية أجنبية ونفذ مهام وعمليات تأثير لصالحها. ووفقًا للتقديرات في محيطه، الجهة التي تواصلت معه كانت روسية.

أضيف أيضاً في محيطه أن قدومه إلى إسرائيل تم بناءً على دعوة للمشاركة في مؤتمر دولي بديل، لكن بعد الفحص تبيّن أن مثل هذا الحدث لم يُعقد إطلاقًا، مما يثير الشك بأن الدعوة استُخدمت كـ"طُعم" مخطط لجلبه إلى البلاد واعتقاله.

كيربيتشونوك احتُجز في منشأة الشاباك وهو معزول ومنقطع عن محيطه. ومنع لمدة حوالي عشرين يومًا من لقاء محاميه. بعد أن سُمح له بلقاء ممثل قانوني، ادعى أن الاعتراف الذي أدلى به أثناء التحقيق، والذي ورط نفسه فيه، انتُزع منه نتيجة ضغوط شديدة مورست عليه في غرفة التحقيق. وبناءً على ذلك، تطالب محاميته بإلغاء الاعتراف.

على الرغم من ادعاءات الدفاع، صادقت النيابة العامة على تقديم لائحة اتهام ضده إلى جانب طلب لتمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القضائية. من المتوقع أن تُعقد جلسة تلاوة لائحة الاتهام اليوم.