تقرير: كندا تعتزم إجلاء مواطنيها من لبنان

ردًا على تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله على طول الحدود اللبنانية، تستعد كندا لما يمكن أن تكون أكبر عملية إجلاء على الإطلاق، بهدف حماية ما يقرب من 45 ألف مواطن كندي يقيمون حاليًا في لبنان.

وتشير تقارير القناة 12 العبرية إلى أن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي نقلت خطورة الوضع في محادثة متوترة مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وأبلغ جولي كاتس أنه أرسلت بالفعل قوات عسكرية إلى المنطقة استعدادًا للإجلاء، وهو ما يؤكد مدى الجدية التي تنظر بها كندا إلى احتمال نشوب صراع.

وسلطت المحادثة، التي وصفت بأنها مكثفة، الضوء على التدابير الاستباقية التي اتخذتها كندا وسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

وفي المقابل، حث كاتس كندا على ممارسة ضغوط دبلوماسية على إيران، الداعم الرئيسي لحزب الله، لكبح جماح الجماعة المسلحة ومنع المزيد من تصعيد الأعمال العدائية.

