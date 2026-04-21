جريمة تهز المجتمع العربي في إسرائيل: مقتل شابة وخطيبها بإطلاق نار في يركا

قُتل أربعة أشخاص في حوادث إطلاق نار منفصلة داخل المجتمع العربي في إسرائيل خلال أقل من 24 ساعة، في تصعيد جديد لموجة العنف، ما يرفع حصيلة الضحايا منذ بداية العام إلى 90 قتيلًا.

وفي أبرز الحوادث، قُتلت الشابة سوار عباس البالغة من العمر 21 عامًا وخطيبها عدي شعبان (30 عامًا) من مجد الكروم بعد تعرضهما لإطلاق نار في بلدة يركا بمنطقة الجليل. وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في شبهات جريمة قتل مزدوجة، مشيرة إلى أن الخلفية “على الأرجح جنائية”، مع تنفيذ عمليات تمشيط ونصب حواجز بحثًا عن مشتبهين.

ووفق طواقم الإسعاف، فقد عُثر على الضحيتين في المكان دون علامات حياة، بعد إصابتهما بجروح بالغة، حيث تم إعلان وفاتهما في الموقع.

وقعت هذه الجريمة بعد ساعات من حادثتين أخريين، إذ قُتلت امرأة (27 عامًا) في مدينة رهط إثر إصابتها بإطلاق نار، قبل أن تعلن الشرطة اعتقال شقيقها بشبهة التورط في الجريمة.

وفي حادث منفصل، قُتل شاب من مدينة كفر قاسم بعد إطلاق نار استهدف مركبته، حيث فتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الحادث، وسط ترجيحات بأن تكون الخلفية جنائية.

وتأتي هذه الحوادث في ظل استمرار تصاعد الجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل، ما يثير مخاوف متزايدة ودعوات لتكثيف الجهود الأمنية لوقف دوامة العنف.