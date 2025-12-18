إسرائيل تصدر أمر اعتقال إداري بحق مواطن من بير هداج بشبهة تهريب أسلحة عبر مسيرات

سابقة : أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الخميس، أن وزير الأمن يسرائيل كاتس وقّع بشكل غير مسبوق على أمر اعتقال إداري بحق مواطن من بير هداج جنوب إسرائيل يُشتبه بتورطه في تهريب وسائل قتالية إلى داخل إسرائيل باستخدام طائرات مسيّرة.

وأوضح الشاباك في بيان رسمي أن المشتبه به، وهو من سكان بير هداج في النقب، جرى اعتقاله خلال الأسابيع الأخيرة في إطار نشاط مشترك بين الجهاز ووحدة الشرطة الإقليمية في لواء الجنوب.

وبحسب البيان، فإن توقيع أمر الاعتقال الإداري جاء بعد انتهاء التحقيق معه، “في ظل عدم وجود بديل جنائي مناسب، وبالنظر إلى المعلومات الاستخباراتية التي تشير إلى ضلوعه الكبير في عمليات تهريب، والحاجة لمنع مشاركته في تهريبات إضافية، إضافة إلى الخطورة التي يشكلها نشاطه على أمن الدولة والجمهور”.

ويُعد هذا القرار خطوة استثنائية، إذ نادرًا ما يُستخدم الاعتقال الإداري بحق مواطنين إسرائيليين، ويأتي في سياق تصاعد محاولات تهريب الأسلحة باستخدام الطائرات المسيّرة، لا سيما في المناطق الجنوبية.