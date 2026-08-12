أفادت مصادر سعودية بأن الرياض عارضت انضمام مصر إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان في مكة المكرمة نهاية الأسبوع الماضي، وفقًا لما أورده موقع «Middle East Eye».

وبحسب المصادر، جاء الموقف السعودي رغم محاولات تركية لإدخال القاهرة في التحالف الجديد، الذي ينص على اعتبار أي هجوم على إحدى الدول الأعضاء هجومًا على جميع أطراف الاتفاق.

خلافات بين الرياض والقاهرة

ونقلت المصادر عن مقربين من دوائر صنع القرار في الرياض أن الاعتراض السعودي يعود إلى ما وصفته بـ"خيبة أمل متواصلة" من سياسة حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وترى الرياض، التي قدمت لمصر مساعدات اقتصادية بمليارات الدولارات منذ عام 2013، أن القاهرة لم تقدم مقابلًا استراتيجيًا يتناسب مع حجم الدعم السعودي، بحسب التقرير.

ومن بين أبرز نقاط الخلاف، محدودية المشاركة المصرية في الحرب في اليمن، وعدم وقوف القاهرة بشكل واضح إلى جانب الرياض في مواجهة إيران، إضافة إلى ما تعتبره السعودية تقاربًا متزايدًا بين مصر والإمارات، في ظل وجود خلافات بين أبوظبي والرياض في عدد من الملفات الإقليمية.

تشكيك في القدرات العسكرية المصرية

ولم تقتصر التحفظات السعودية على الجانب السياسي، إذ نقل التقرير عن المصادر نفسها تشكيكًا في مستوى القدرات العسكرية المصرية الحالية.

وبحسب هذه المصادر، فإن جزءًا كبيرًا من الصناعات العسكرية المصرية يركز على مشاريع مدنية وإنتاج المواد الغذائية، بينما تمتلك تركيا وباكستان، وفق التقييم السعودي المنقول، قدرات متقدمة في مجال التكنولوجيا الدفاعية والاستعداد العسكري.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من ولي العهد السعودي قوله إن "عصر المساعدات والعطاء من طرف واحد انتهى"، في إشارة إلى تغير نظرة الرياض إلى علاقاتها مع القاهرة.

تركيا تريد مصر في التحالف

في المقابل، أبدت أنقرة موقفًا أكثر انفتاحًا تجاه مشاركة مصر. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن القاهرة تمثل "شريكًا طبيعيًا"، مشيرًا إلى إمكانية انضمامها إلى الاتفاق مستقبلًا بعد معالجة بعض القضايا الفنية.

لكن المصادر السعودية أكدت أن مصر ستبقى في الوقت الراهن خارج آلية الدفاع الإقليمية الجديدة، بسبب استمرار حالة عدم الثقة في توجهات حكومة السيسي.

وعلى صعيد متصل ،أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نقلًا عن مصادر مصرية مطلعة، بأن القاهرة لا تعتزم في المستقبل القريب الانضمام إلى "اتفاق مكة"،وبحسب المصادر، فإن مصر لا ترغب في الوقت الراهن بالالتزام بإطار عسكري يقوم على تعهدات دفاعية متبادلة، رغم علاقاتها الوثيقة مع الدول الثلاث، مشيرة إلى أن القاهرة تفضل الحفاظ على قدر من الحياد في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

ووفق التقرير، يرتبط الموقف المصري أيضًا بالدور الذي تؤديه القاهرة كوسيط في عدد من الملفات الإقليمية، ما يدفعها إلى تجنب الانخراط في تحالفات عسكرية قد تحد من هامش تحركها الدبلوماسي.