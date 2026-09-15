تحت مسمى "بدء حياة جديدة": دعوات إسرائيلية جديدة لتهجير العرب تثير الجدل، وكندا تفرض عقوبات على آرييه كينغ

أثار آرييه كينغ (Aryeh King)، نائب رئيس بلدية القدس والناشط اليميني البارز، موجة جديدة من الانتقادات عقب نشره دعوات تستهدف تهجير المواطنين العرب في إسرائيل وسكان قطاع غزة والضفة الغربية، عبر إغراءات بمنحهم فرص عمل وحياة جديدة في دول غربية.

ونشر كينغ منشوراً باللغة العربية عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي موجهاً سؤالاً للعرب: "هل أنت مواطن عربي وتتطلع لبدء حياة جديدة في دولة غربية؟"، مرفقاً رابطاً لتسجيل بيانات الراغبين في المغادرة، وذلك ضمن ما أسماه خطة لتحفيز الهجرة بالتعاون مع جهات مختلفة.

مواقف تحريضية وتصعيد استيطاني

ويُعرف كينغ بنشاطه المكثف في دعم وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية، حيث أسس "صندوق أرض إسرائيل" (Israel Land Fund) لشراء العقارات والأراضي من الفلسطينيين وتحويلها لمستوطنين، لا سيما في الأحياء الحيوية مثل الشيخ جراح، وسلوان، والبلدة القديمة.

ولم تكن هذه الدعوة الأولى من نوعها؛ إذ واجه كينغ اتهامات متكررة بالتحريض، وشمل ذلك تصريحات حادة أطلقها ضد الأسرى الفلسطينيين في غزة، منشورات مستمرة تحث الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم.

عقوبات دولية ومقاطعة كندية

وعلى خلفية نشاطه الاستيطاني وتصريحاته المثيرة للجدل، ألغت السلطات الكندية تأشيرة دخول كينغ ومَنعته من دخول أراضيها. وجاء القرار الكندي استجابةً لضغوط مكثفة مارستها منظمات حقوقية وسياسية، لتسليط الضوء على دوره المباشر في الانتهاكات والتحريض الممنهج.

يُذكر أن آرييه كينغ انتُخب لعضوية مجلس بلدية القدس لأول مرة عام 2013، واستغل منصبه كنائب لرئيس البلدية في إدارة ملفات التخطيط والبناء لتأهيل ونقل الأملاك لصالح الجمعيات الاستيطانية