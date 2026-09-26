مفتي السعودية يصف الحوثيين بـ"عصابة شر" ويدعو القوات إلى الثبات

أكد المفتي العام للسعودية، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ صالح الفوزان، أن إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن في ظل قيادته الشرعية "من أوجب الواجبات"، مشددًا على ضرورة أن ينعم اليمنيون بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية.

ووصف الفوزان جماعة الحوثي بأنها "عصابة شر ودسيسة الأعداء"، متهمًا إياها بالتسبب في الفوضى والانقسام داخل اليمن على مدى سنوات، وقال إن الجماعة قامت، بحسب تعبيره، على "فساد في العقيدة وفساد في المنهج"، وخرجت على ولاة الأمر، ما أدى إلى "تفريق البلاد والعباد".

وفي بيان وجهه إلى القوات المرابطة وقوات التحالف، حيّا الفوزان المشاركين في العمليات العسكرية، قائلًا إنهم "على ثغر عظيم، وفي مهمة شريفة جليلة"، داعيًا إياهم إلى توحيد الصفوف والتمسك بتعاليم الدين وتنفيذ المهام الموكلة إليهم.

كما حث المرابطين على الصبر والمصابرة والمرابطة، مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية تحض على الثبات والمرابطة.وشدد المفتي العام للسعودية على ضرورة الاستعداد الدائم لأداء الواجب، والالتزام بالسمع والطاعة للقيادة والقيادات الميدانية، وتنفيذ الأوامر بدقة.

واعتبر الفوزان أن استعادة الأمن والاستقرار في اليمن تمثل أولوية، بما يتيح للشعب اليمني، وفق رؤيته، العيش في أمن ورخاء واستقرار، ويمكّن البلاد من مواصلة مسار التنمية والتماسك والاندماج مع بقية دول العالم الإسلامي.

وتأتي تصريحات الفوزان في ظل استمرار التوترات الأمنية والسياسية المرتبطة بالملف اليمني، ولا سيما نشاط جماعة الحوثي والتطورات الإقليمية المرتبطة بأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.