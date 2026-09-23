اليمن: تصعيد حوثي وتحرك دبلوماسي وسط تحذيرات من موجة نزوح جديدة

تتواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين على عدة جبهات، وسط تصعيد عسكري يتركز خصوصًا في المناطق المطلة على البحر الأحمر وباب المندب، بالتزامن مع تحرك دبلوماسي للحكومة اليمنية في نيويورك لحشد دعم دولي في مواجهة الحوثيين.

وفي موازاة التصعيد، حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من اتساع أزمة النزوح، مشيرة إلى أن أكثر من 130 ألف شخص فروا من منازلهم داخل اليمن منذ بداية أيلول/سبتمبر، فيما قد يتجاوز عدد النازحين 230 ألفًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إذا استمر القتال بالوتيرة الحالية.

معارك كهبوب تقترب من باب المندب

تتصدر جبهة كهبوب، جنوب غربي اليمن، المشهد العسكري، حيث تشارك قوات "درع الوطن" وألوية العمالقة وتشكيلات من القوات الحكومية في المعارك ضد الحوثيين.

وتكتسب المنطقة أهمية استراتيجية بسبب موقعها الجبلي المطل على طرق الحركة بين الساحل والمناطق الداخلية وقربها من باب المندب. وتشير تقارير ميدانية إلى أن السيطرة على المرتفعات المحيطة يمكن أن تؤثر في خطوط الإمداد والحركة على الساحل.

وأعلنت القوات الحكومية السيطرة على جبل زالات ضمن سلسلة جبال كهبوب، بعد مواجهات مع الحوثيين، وقالت مصادر عسكرية إن الموقع يشرف على منطقتي العمري وباب المندب، بما يمنح القوات الموجودة فيه مواقع مرتفعة تطل على المناطق المحيطة.

وبحسب تقارير ميدانية، أسفرت المعارك والغارات خلال اليومين الماضيين عن سقوط عشرات القتلى من الجانبين. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر عسكرية حوثية أن 118 شخصًا قتلوا في الغارات والمواجهات والقصف المدفعي في تعز والجوف ومأرب وصعدة، بينما تحدثت مصادر حكومية عن مقتل 36 من أفراد قواتها.

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع

وأعلن الحوثيون إسقاط طائرة استطلاع من طراز "وينغ لونغ 2"، قال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إنها تابعة للسعودية، وكانت تنفذ "مهام عدائية" في أجواء المخا بمحافظة تعز. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من الرواية الحوثية.

القوات الحكومية تعلن السيطرة على جبل قرفان

وفي جنوب محافظة تعز، أعلنت القوات الحكومية السيطرة على جبل قرفان الاستراتيجي في منطقة حرض جرداد بمديرية الشمايتين، بعد معارك مع الحوثيين.

وقال أركان حرب محور تعز، اللواء عبد العزيز المجيدي، إن القوات الحكومية، بدعم من مقاتلين من المقاومة الشعبية، سيطرت على الموقع بعد معارك وصفها بالعنيفة.

وأضاف أن المواجهات أسفرت، وفق رواية القوات الحكومية، عن مقتل أكثر من خمسة من مقاتلي الحوثيين وإصابة نحو 20 آخرين، من دون الإعلان عن خسائر القوات الحكومية.

غارات على مواقع حوثية في مأرب والجوف

وأعلنت القوات الحكومية تنفيذ سلسلة ضربات بطائرات مسيّرة ضد مواقع للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن إحدى الطائرات استهدفت ثكنات ومواقع إطلاق نار في شمال غربي مأرب، فيما استهدفت طائرات أخرى تجمعات للحوثيين ومدفعية ومخزنًا للقذائف في جبهات مأرب والجوف.

تحرك دبلوماسي في نيويورك

بالتوازي مع التطورات الميدانية، كثفت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح الزوبة لقاءاتها على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحثت الزوبة مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ووزراء خارجية سنغافورة وكندا تطورات الوضع في اليمن، والتصعيد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب، وانعكاساته على أمن المنطقة وحركة التجارة الدولية.

كما التقت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، وبحثت تداعيات التصعيد على المدنيين والنازحين.

وقالت الخارجية اليمنية إن الوزيرة شددت خلال لقاءاتها على ضرورة دعم الحكومة اليمنية واستعادة مؤسسات الدولة وحماية الممرات البحرية.

ويأتي التحرك الدبلوماسي في وقت دعا فيه وزراء خارجية مجموعة السبع الحوثيين إلى وقف الهجمات العسكرية والهجمات على الملاحة المدنية، كما دعوا إيران إلى وقف دعم الجماعة وتسليحها.

خلاف حول مقتل أسرى في الجوف

وفي تطور آخر، نفت القوات المسلحة اليمنية اتهام الحوثيين لها باستهداف موقع احتجاز في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، ما أدى، وفق الجماعة، إلى مقتل تسعة من أسرى القوات الحكومية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد ماجد النزيلي، إن الرواية الحوثية "عارية من الصحة ومضللة"، مؤكدًا عدم تنفيذ أي عملية استهداف داخل مدينة الحزم.

وكان رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى قد أعلن مقتل تسعة أسرى في غارة على سجن في المدينة، وحمّل السعودية مسؤولية مقتلهم.

وقال النزيلي إن المواقع العسكرية في الحزم تقع تحت سيطرة الحوثيين، مطالبًا الجماعة بإبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمواقع احتجاز الأسرى، وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.

الأمم المتحدة تحذر من اتساع أزمة النزوح

وتتزامن التطورات العسكرية مع تدهور الوضع الإنساني. وقالت مفوضية اللاجئين إن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا داخل اليمن منذ بداية أيلول/سبتمبر، وإن استمرار القتال قد يرفع العدد إلى أكثر من 230 ألفًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

كما أشارت المفوضية إلى أن نحو 3 آلاف يمني وصلوا بالفعل إلى جيبوتي عبر البحر، فيما قد يتجاوز عدد المحتاجين إلى المساعدة في جيبوتي ودول أخرى 10 آلاف شخص خلال الفترة المقبلة.

وتتركز نسبة كبيرة من موجة النزوح في محافظة تعز، التي قالت المفوضية إنها تمثل أكثر من 60% من إجمالي النزوح المرتبط بالتصعيد الحالي. كما أن نحو 70% من النازحين داخل اليمن من النساء والأطفال، وفق إفادة الأمم المتحدة.

كهبوب.. مرتفعات استراتيجية عند مدخل البحر الأحمر

وتبرز جبال كهبوب باعتبارها إحدى النقاط الأكثر حساسية في المعارك الحالية، بسبب إشرافها على باب المندب وموقعها بين الساحل والمناطق الداخلية.

وأعلنت قوات العمالقة، في وقت سابق، تدمير خمس مركبات عسكرية تابعة للحوثيين في المنطقة، بينها مركبة قالت إنها كانت تقل قياديًا ميدانيًا، وأخرى مزودة برشاش عيار 23 ملم.

ومع استمرار القتال على المرتفعات المحيطة بكهبوب، تتحول المنطقة إلى إحدى أبرز ساحات الصراع على خطوط الحركة والمواقع المشرفة على الممر البحري الاستراتيجي، في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى موجة نزوح جديدة وتداعيات أوسع على الملاحة في البحر الأحمر.