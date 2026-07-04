أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تحقيق السلام والاستقرار الدائم في منطقة الشرق الأوسط يظل "مرتبطاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية"، مشدداً على أنه "لا سلام دائماً ولا استقرار حقيقياً ولا تطبيع شعبياً" دون معالجة جذور الصراع.

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وجاءت تصريحات السيسي خلال كلمته في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى أن مصر، انطلاقاً من خبرتها الطويلة في قضايا المنطقة ودورها التاريخي، ترى أن الحل الجذري للصراعات الإقليمية يتمثل في الوصول إلى اتفاق سلام شامل وعادل ينهي القضية الفلسطينية ويؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أن إنهاء الصراع من شأنه أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي، بما يتيح لشعوب المنطقة فرصاً أكبر للتنمية والازدهار وتحسين الظروف المعيشية.

وفي سياق آخر، دعا الرئيس المصري إلى دعم الاتفاقات المتعلقة بقطاع غزة وإيران، مع التأكيد على ضرورة تنفيذها بشكل كامل ومنع أي محاولات قد تعرقلها أو تفرغها من مضمونها.

وأكد السيسي أن مصر واصلت خلال الفترة الماضية جهودها لخفض التوترات ووقف الحروب ومنع اتساع رقعة الصراعات، مشدداً على استمرار دور القاهرة في دعم الاستقرار الإقليمي والعمل على احتواء الأزمات.

كما تطرق الرئيس المصري إلى مشروع محطة الضبعة النووية، مؤكداً أن المشروع يمثل نموذجاً للشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وأنه سيسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتوفير مصادر طاقة نظيفة تدعم المشروعات الاقتصادية والخدمية.

وجاءت تصريحات السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديد الذي شهد عروضاً عسكرية ومشاركة تشكيلات من مختلف أفرع القوات المسلحة، بحضور مسؤولين وقيادات عسكرية بارزة.