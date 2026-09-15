قال مسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس إن الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر عقدوا اجتماعاً مشتركاً في ألمانيا الأسبوع الماضي بشأن الحرب في إيران.

حضر الاجتماع كبار الضباط العسكريين من الدول المشاركة، بمن فيهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق إيال زمير.

قدَّم زامير إحاطة للقادة الآخرين حول عمليات الجيش الإسرائيلي عبر عدة جبهات خلال الأشهر الستة الماضية.

عُقدت اجتماعات مماثلة في السابق، لكن هذا كان أول اجتماع منذ بداية الحرب في إيران.

يسلط الاجتماع الضوء على استمرار التعاون العسكري بين إسرائيل وحلفاء أمريكا العرب، رغم الخلافات العلنية.