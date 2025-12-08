عميل سري أدى إلى موجة اعتقالات لعشرات المشتبه بهم في جميع أنحاء إسرائيل

في إطار قضية عميل سري واسعة النطاق، داهم عناصر المباحث وقوات الشرطة الإسرائيلية في ساعات الفجر (الأحد) عشرات الأهداف في أنحاء البلاد واعتقلوا أكثر من 60 مشتبهًا تم إيقاعهم عن طريقه.

على مدار عام، جرى تشغيل وكيل سري في الوحدة المركزية للواء شاي، حيث أجرى 57 صفقة تجارة بأسلحة، مخدرات ووثائق مزورة في جميع أنحاء البلاد من أجل إدانة هؤلاء المشتبه بهم.

العميل، وهو مواطن تصرف بهوية إجرامية، تم تشغيله لمدة عام تقريبًا ونفذ عددًا كبيرًا من الصفقات الإجرامية في مجال الأسلحة والمخدرات، إلى جانب جمع أدلة هامة في جرائم عنف خطيرة من بينها الخطف وحوادث إطلاق النار.

أفادت الشرطة أن "خصوصية تشغيل العميل تكمن في القضايا التي تتجاوز حدود المناطق، وتجريم المجرمين الذين يديرون ويشغلون شبكات في مجال تجارة الأسلحة والمخدرات". وأضافت: "من بين المجَرَّمين رؤساء عصابات في مدينة الخضيرة ارتكبوا أحداثا عنف خطيرة وألحقوا الضرر بأمن الجمهور".

عشرات المشتبه بهم من جميع أقاليم شرطة إسرائيل تُم الكشف عنهم، من بينهم أيضًا مشتبه بهم الذين عملوا من داخل السجون وأداروا شبكات إجرامية خارجها. وأضافت متحدثة الشرطة أيضًا: "هذه قضية واسعة النطاق ولها تأثير مباشر على خارطة الجريمة القُطرية، وأن العملية ما زالت جارية ومن المتوقع تنفيذ اعتقالات إضافية في المستقبل".

في حفل كشف العميل، تطرق قائد منطقة ي"هودا والسامرة"، اللواء موشيه بينتشي، بشكل غير مباشر إلى الهزة التي مرت بها الوحدة المركزية خلال فترة ولاية العقيد أفشاي موعاليم كقائد للوحدة، وقال: "الوحدة كانت في أزمة وخرجت منها بنجاح كبير".

أفاد المفوض العام داني ليفي بأنه بعد كشف عملاء تم تشغيلهم في منطقتي الشمال والضفة الغربية، من المتوقع في الأيام القريبة القادمة كشف إضافي "مفاجآت في الطريق". وبحسب قوله: "منطقة الضفة الغربية تجذب العديد من سارقي السيارات والقتلة ومختلف المجرمين الذين يفرون من أنحاء البلاد إلى مناطق هذه المنطقة".