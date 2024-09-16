العاهل الأردني يكلف الدكتور جعفر حسان بتشكيل الحكومة الجديدة، هذه أبرز المعلومات عنه

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرسوما ملكيا اليوم الأحد بتعيين جعفر حسان وهو مدير مكتبه الخاص ويعتبر كاتم أسراره، رئيسا للحكومة خلفا لبشر الخصاونة.

YOSHIKAZU TSUNO / AFP

ويشار إلى أن الخصاونة يعتبر الأطول بقاء في السلطة في عهد الملك عبدالله الثاني وذلك منذ أدائه للقسم الدستوري في الـ12 من تشرين أول/أكتوبر العام 2020.

ويحمل الدكتور جعفر حسان (56 عاما) شهادة الدكتورة بالعلوم السياسية والاقتصاد من جامعة جنيف وماجستير في الإدارة العام من جامعة هارفارد، وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن، وبكارليوس بالعلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في باريس.

شغل حسان منصب مدير مكتب العاهل الأردني منذ أيار/مايو 2021، وشغل هذا المنصب أيضا خلال الأعوام 2014 حتى 2018، وشغل مستشار المنصب للسياسات من 18 آب/أغسطس 2020، ومستشارا للتنسيق والاتصال من نيسان/أبريل 2019.

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كذلك شغل حسان منصب وزير التخطيط بين 2009 إلى 2013، ونائب رئيس الحكومة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية في 2018، وشغل أيضا مناصب دبلوماسية، إذ كان قائما بالأعمال ونائبا للسفير الأردني في واشنطن (2001-2006)، وعمل ملحقا في الخارجية الأردنية في تسعينات القرن الماضي.

وحصل الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين في الأردن "حزب جبهة العمل الإسلامي" على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان حيث حصلوا على 31 مقعدا من 138 مقعدا، وذلك بموجب قانون جديد اقر في كانون ثاني/يناير 2022، ويخصص 41 مقعدا للأخزاب في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.