العاهل الأردني يكلف الدكتور جعفر حسان بتشكيل الحكومة الجديدة، هذه أبرز المعلومات عنه

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرسوما ملكيا اليوم الأحد بتعيين جعفر حسان وهو مدير مكتبه الخاص ويعتبر كاتم أسراره، رئيسا للحكومة خلفا لبشر الخصاونة.

ويشار إلى أن الخصاونة يعتبر الأطول بقاء في السلطة في عهد الملك عبدالله الثاني وذلك منذ أدائه للقسم الدستوري في الـ12 من تشرين أول/أكتوبر العام 2020.

ويحمل الدكتور جعفر حسان (56 عاما) شهادة الدكتورة بالعلوم السياسية والاقتصاد من جامعة جنيف وماجستير في الإدارة العام من جامعة هارفارد، وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن، وبكارليوس بالعلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في باريس.

شغل حسان منصب مدير مكتب العاهل الأردني منذ أيار/مايو 2021، وشغل هذا المنصب أيضا خلال الأعوام 2014 حتى 2018، وشغل مستشار المنصب للسياسات من 18 آب/أغسطس 2020، ومستشارا للتنسيق والاتصال من نيسان/أبريل 2019.

