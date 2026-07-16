وافقت لجنة الوزراء لشؤون الشاباك اليوم (الخميس) على أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون مستحقًا للحراسة طوال حياته، وزوجته حتى وفاته، مع إمكانية التمديد. كما تقرر أن يحصل أبناءه على الحراسة لمدة خمس سنوات.

هكذا تم التطرق في النقاش إلى "المهددين بحرب الانتقام" - رغم الرغبة في الانتقام من شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى، عقب اغتيال مسؤولين وأفراد عائلاتهم في إيران ولبنان.

كما ذُكر، اللجنة تجري عمل تحضيري في فحص جميع رؤساء الوزراء - من حيث فحص المعلومات الاستخباراتية والإجراءات التي قام بها رئيس الوزراء خلال ولايته.

كما هو معلوم، نُشر مساء أمس أن رئيس الشاباك، دافيد زيني، من المتوقع أن يوصي للجنة الوزراء بالموافقة على هذا الطلب. هناك من يوجه انتقادات حادة لهذه الخطوة التي اتخذها زيني – ويدّعون أنه لم يُعيّن لهذا المنصب من قبل رئيس الحكومة عن طريق الصدفة.