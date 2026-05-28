تقرير: إسرائيل وأميركا تقتربان من اتفاق أمني جديد قبل الانتخابات

تعمل إسرائيل والولايات المتحدة على دفع اتفاق تعاون أمني جديد بتوجيه من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس، بهدف إنهائه قبل الانتخابات في البلدين، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وسيحل الاتفاق محل منظومة المساعدات العسكرية الأميركية الحالية التي تنتهي عام 2028. وبحسب التفاهمات، سيتم تقليص المساعدات المباشرة تدريجياً لشراء السلاح الأمريكي حتى إلغائها الكامل بحلول عام 2038.

في المقابل، سيتم توسيع مشاريع التطوير والإنتاج العسكري المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات الدفاع الجوي والتكنولوجيا العسكرية. وتجري المفاوضات حالياً بين وزارة الامن الإسرائيلية والسفارة في واشنطن مع الجانب الأميركي، وسط دفع سياسي لتسريع إنجاز الاتفاق.