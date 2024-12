غارات جوية إسرائيلية تستهدف اليمن

تعرضت مناطق مختلفة في اليمن الى هجمات بينها مطار صنعاء الجوي وميناء الحديدة، جاء ذلك بعد سماع أصوات انفجارات في منطقة صنعاء، في حين أفادت قناة الحدث السعودية أن الهجمات الجوية الإسرائيلية وان سبعة منها وقعت في صنعاء وثلاثة في الحديدة.

في المقابل صرح مسؤول مطلع لقناة i24NEWSعلى التفاصيل أن الأمريكيين تلقوا تحديثًا مسبقًا حول الهجوم.

ووفقا لتقارير أولية وقع الهجوم خلال مؤتمر صحافي أجراه المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع، ووفقا لعدد من المصادر فإن المهبط الجوي في المطار تضرر جراء الاستهداف.

