تقرير: في أعقاب تهديدات نصر الله -قبرص لن تمنح تأشيرات للبنانيين

أفادت قناة الجديد اللبنانية اليوم (الخميس) أن قبرص علقت إصدار التأشيرات لللبنانيين في سفارة البلاد في لبنان.

ويشار إلى أنه الليلة الماضية، هدد حسن نصر الله في خطابه دولة قبرص، قائلاً: "إذا فتحت قبرص المطارات والقواعد لإسرائيل لمهاجمة لبنان - فإن هذا يعني أن حكومة قبرص ستكون جزءا من الحرب والمقاومة ستتصرف كما لو كانت حكومة قبرص جزءا من الحرب."

لم تتأخر الردود في قبرص. حيث صرح الرئيس القبرصي، نيكوس كريستودوليديس، في بيان رسمي بأن "جمهورية قبرص ليست متورطة بأي حال من الأحوال في أعمال العداء" وأشار إلى أنها "جزء من الحل وليست من المشكلة".

رد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتغريدة هاجم بها نصرالله وايران وقال إن هذه التهديدات لا تهدد فقط اوروبا إنما "العالم الحر" وطالب بوقف ايران فورا قبل أن يصبح الوضع متأخرا.

ونالت تهديدات نصر الله انتقادات للبنانيين، إضافة الى انتقادات من جانب سياسيين ، على سبيل المثال زعيم حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل الذي قال في تغريدة "خطاب نصرالله اليوم استكمال لمسلسل استخدام الجنوب وربطه بصراعات وغايات لا علاقة لها بلبنان. هذا الخطف للسيادة دمّر لبنان ومستقبل أجياله لعقود من الزمن.الحياة فوق سطح الأرض مختلفة عمّا تحته واللبنانيون من كل المناطق لا يريدون حروبًا، لا يريدون إلّا الحياة"

